Que devez-vous savoir sur les bornes Viking ?

Avantages des bornes viking

Le borne Viking de RS est un appareil essentiellement conçu pour permettre la connexion électrique entre plusieurs éléments.. Il s’agit de composants qui favorisent une installation sûre et simple et se déclinent sous plusieurs types. En effet, on distingue les blocs de jonction, les cloisons terminales, les barrettes de bornes et les bornes écrou.

Les bornes Viking sont sollicitées dans le cadre de nombreuses installations, et ce, du fait des multiples avantages qu’elles présentent. Elles sont notamment privilégiées pour leur robustesse et leur durabilité. En effet, fabriquées avec des matériaux de haute qualité, ces bornes sont résistantes à l’usure et ont la capacité de fonctionner correctement dans les environnements exigeants. Il faudra tout de même veiller à se procurer des modèles de qualité, tels que ceux proposés par le groupe RS. De plus, les bornes Viking offrent une connexion sécurisée et stable. Elles limitent ainsi les risques de surintensité pouvant affecter les équipements.

Grâce à ses bornes, l’installation profite d’une bonne connexion électrique, ce qui favorise la stabilité du réseau. Un détail très pertinent qui l’est d’autant plus dans les environnements industriels au sein desquels une défaillance pourrait avoir de graves répercussions. Par ailleurs, les bornes Vikings se distinguent par une facilité d’utilisation due à leur conception ergonomique. Cela favorise un raccordement aisé de câbles et permet de gagner du temps lors de la mise en place. Ces bornes sont aussi connues pour être polyvalentes. Elles constituent une solution pour vos divers projets, que ce soit pour la connexion des fils de terre, de câbles ou pour d’autres interventions. Utiliser les bornes Vikings facilite le processus d’installation et permet de simplifier les branchements complexes.

Gamme complète de bornes Viking

Comme précisé plus haut, les bornes vikings se déclinent sous plusieurs catégories.

Les blocs de jonction

On utilise généralement les bornes de jonction pour la répartition d’une ligne électrique principale en de nombreuses sous-lignes. Ils se déclinent sous plusieurs formats : les blocs modulaires, les blocs à ressort et les blocs à vis. En fonction du modèle choisi, vous pouvez profiter d’une grande flexibilité d’application.

Les bornes écrou

Il s’agit d’un connecteur électrique doté d’une vis et d’un écrou pour la fixation des fils électriques. Le mécanisme utilisé par ces bornes permet de mettre une pression uniforme sur le fil, ce qui assure une meilleure conduction et une connexion sécurisée.

Les butées de blocage

Ce sont des dispositifs mécaniques qui permettent de limiter le mouvement d’un objet le long d’un axe précis. Dans le cadre de son fonctionnement, cet élément offre un niveau de sécurité supplémentaire en freinant le déplacement des composants électriques. Son rôle lui permet notamment de limiter les courts-circuits et les surchauffes.

Les cloisons terminales

Ce sont des dispositifs utilisés pour mettre en place une séparation physique entre deux bornes. Ce qui permet une meilleure disposition pouvant minimiser les risques courts-circuits et d’électrocution.

Quelques conseils pour poser des bornes Vikings

Dans le cadre de l’installation des bornes Vikings, il est idéal de s’équiper d’outils et de matériel essentiel. Pour éviter les risques d’électrocution et travailler en toute sécurité, commencez d’abord par couper l’alimentation. Par la suite, le travail consistera à identifier les fils à connecter. Les pinces à dénuder seront d’ailleurs utiles pour retirer environ 1 cm d’isolation des bouts des fils. Les bornes Vikings pourront ensuite être fixées dans le tableau électrique à l’aide de clips ou de vis en fonction du modèle. Veuillez toutefois vous assurer que ces dernières sont bien ancrées. Les fils dénudés devront ensuite être insérés dans les trous qui correspondent aux bornes. Après l’insertion des fils, prenez le temps de vous assurer que les connexions sont sécurisées et solides avant de rétablir l’électricité.