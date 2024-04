L’Oracle des ombres, le nouveau spectacle de mentalisme de Steve Varinou

Le magicien et mentaliste, Steve Varinou, s’apprête à présenter son tout nouveau spectacle dans l’Essonne.

Magicien dans l’âme depuis son enfance, Steve Varinou, dévoile son tout nouveau spectacle de magie et de mentalisme, à savoir « L’Oracle des Ombres ».

L’artiste de 25 ans va se produire le 20 avril prochain sur la commune de Saintry-sur-Seine (Essonne) où il proposera un spectacle unique en son genre. Le jeune homme invitera les spectateurs à plonger dans les profondeurs fascinantes de l’esprit humain en proposant une expérience de mentalisme inédite.

Steve Varinou, magicien et mentaliste hors-paire !

Steve Varinou est actuellement reconnu comme l’un des plus jeune mentalise par le milieu professionnel. Grâce à ses compétences, il captive ainsi les spectateurs à travers plusieurs expériences étranges. Le spectacle de l’Oracle des Ombres promet d’être un évènement inoubliable pour petits et grands, amateurs de mystère et de magies.

Grand fan de magie depuis son enfance, Steve est également un passionné de parc de loisirs. Depuis quelques années, il est en charge de la communication pour le parc d’attractions Winnoland situé sur la commune de Saint-Pierre-du-Perray, à trente kilomètres au sud-est de Paris, dans l’Essonne.

L’Oracle des Ombres par Steve Varinou

Le Samedi 20 Avril 2024 à 21h00

Salle Corot, Saintry-Sur-Seine (Essonne)

Tarif : 5 €