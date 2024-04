Pierre-Jean Chalençon, emblématique figure de l’émission « Affaire conclue », voit son Palais Vivienne saisi par la justice

L’homme connu pour être l’un des plus grands collectionneurs d’objets liés à Napoléon I va désormais devoir se séparer de son Palais Vivienne qui va être revendu aux enchères.

Pierre-Jean Chalençon, ancienne figure de l’émission « Affaire conclue » sur France 2 aux côtés de Caroline Margeridon, va désormais devoir se séparer du premier étage de l’immeuble situé au 36 rue Vivienne, à savoir le Palais Vivienne dont il était le gérant de la société civile depuis 2015.

Selon Le Figaro, son bien a été saisi par la justice et va être vendu aux enchères par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai prochain au prix de 7 millions d’euros, ce qui représente environ 15.800 euros le m².

Pierre-Jean Chalençon endetté à plus de 9.4 millions d’euros

Grand passionné d’histoire et à la culture de Napoléon dont il collectionne de nombreux objets, Pierre-Jean Chalençon serait endetté à plus de 9.4 millions d’euros qu’il doit à la banque Swiss Life qui lui avait accordé un prêt de dix millions d’euros pour l’acquisition et les travaux de rénovation du Palais Vivienne.

Dans le cas où le Palais Vivienne ne ferait pas d’enchère, c’est la banque Swiss Life qui deviendra propriétaire du bien comme l’a expliqué un expert auprès de nos confrères ce vendredi soir.

Mais « comme une banque n’a pas vocation à devenir propriétaire immobilier, on peut supposer qu’elle voudra le revendre rapidement. » a ajouté ce dernier.

Un scénario perdant pour Pierre-Jean Chalençon qui aurait encore une dette de 1.4 millions d’euros auprès de sa banque si cela venait à se produire. Notons qu’en 2021, l’ancien membre de l’émission « Affaire conclue » sur France 2, avait été contraint de mettre en vente plus d’une cinquantaine de trésors historiques pour pouvoir ainsi régler ses dettes.

« Effectivement, j’ai vendu, pas par gaieté de cœur, mais pour payer les frais financiers de mon Palais Vivienne pour lequel je me suis endetté à l’achat, soit 30.000 à 40.000 euros par mois. » avait-il expliqué au Figaro.