Les premières images du retour de L’Île de la tentation, ont été dévoilées !

C’est sur Instagram que les internautes ont pu découvrir les toutes premières images de la nouvelle saison de L’Île de la tentation qui sera prochainement diffusée sur W9.

Annoncé il y a plusieurs mois, L’Île de la tentation fera prochainement son grand retour sur W9. Le programme présenté par Delphine Wespiser s’est dévoilé un peu plus il y a quelques heures via une bande annonce diffusée par la chaîne du groupe M6 et relayée par l’ancienne Miss France qui sera aux commandes de cette nouvelle saison.

Une nouvelle saison qui s’annonce explosive !

Dans cette toute première bande annonce, les internautes ont donc pu découvrir les visages des cinq couples qui ont été sélectionnés pour participer à cette aventure qui s’annonce de nouveau explosive. Cette aventure dans laquelle cinq nouveaux couples viennent tester leur amour mais surtout leur fidélité, en se retrouvant séparés durant douze jours, en compagnie de dix tentateurs et tentatrices bien décidés à les faires basculer du mauvais côté…

L’émission sera quant à elle diffusée dès le 18 janvier prochain sur W9 à partir de 21h05.

Les premiers couples présentés

La chaîne du groupe M6 a révélé le portrait de deux des couples qui ont été sélectionnés pour participer à cette nouvelle aventure. Il y a tout d’abord Maëva (24 ans) et Rémy (27 ans) qui ont décidé de venir tester leur amour sur l’île après deux ans d’une relation particulièrement tumultueuse au sein du couple. Maëva aime bien plaire aux garçons mais reste une femme particulièrement possessive et jalouse.

Le couple qui a de nombreux projets : mariage, bébé… souhaite ainsi mesurer son amour pour poursuivre leur relation : « Cette expérience est quitte ou double pour nous. » explique la jeune femme. Reste à savoir si le couple repartira ensemble ou séparément à la fin de l’aventure…

Salomé (26 ans) et Timothy (27 ans) sont eux aussi venus mesurer leur fidélité sur l’île. Les deux amoureux en couple depuis 5 ans sont très soudés. Elle possessive, lui charmeur : « Il aime être courtisé » expliqué Salomé. Ces derniers pourront-il se retrouver après avoir passé quelques jours sur l’île… C’est ce que nous découvrirons prochainement dans l’aventure.

Lidia (23 ans) et Gaëtan (26 ans) qui sont ensemble depuis trois ans ont déjà fautés tous les deux depuis leur relation. Malgré ces déboires, le couple s’est tout de même fiancé. Ces derniers comptent bien tester leur véritable fidélité sur l’île pour prouver qu’ils sont faits l’un pour l’autre. « Me dire qu’il va être entourée de filles, cela va être super compliqué pour moi. » explique Lidia. Reste à savoir si l’aventure consolidera leur couple où si cette dernière brisera définitivement leurs sentiments.

Rendez-vous le 18 janvier prochain pour découvrir cette toute nouvelle saison de L’Île de la tentation.