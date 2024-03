Elden Ring : Shadow of the Erdtree, la première extension du jeu de FromSoftware sortira le 21 juin prochain !

On connait désormais la date officielle du lancement de la première extension du jeu à succès de FromSoftware, à savoir Elden Ring.

Ce mercredi 21 février, les fans d’Elden Ring ont pu découvrir la bande annonce officielle du lancement de la nouvelle extension du célèbre jeu de rôle et d’action de Bandai Namco Entertainment Inc. et de FromSoftware, à savoir Elden Ring : Shadow of the Erdtree.

Deux ans se sont écoulée après la sortie de Elden Ring, créé par Hidetaka Miyazaki, le directeur de FromSoftware et George R. R. Martin, auteur de la saga phénomène « Le trône de fer ». Cette nouvelle extension vient ainsi prolonger l’aventure de ce jeu qui possède déjà une importante durée de vie.

Dans cette première extension intitulée Shadow of the Erdtree, les joueurs devront explorer le royaume des ombres et faire face à de nouvelles créatures et boss plus terrifiants que jamais. De nouvelles armes et armures viendront compléter votre personnage tout au long de sa progression. Les joueurs devront ainsi percer les traces de Miquella pour faire toute la lumière sur les mystères les plus sombres d’Elden Ring.

La nouvelle extension sera disponible sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X et S ainsi que sur PC (Steam) dès le 21 juin prochain.

Pour rappel, Elden Ring qui est sorti le 25 février 2022. Il est très rapidement devenu le jeu de l’année aux Games Awards en 2022.