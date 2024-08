INFO ACTU-MAG.FR – Essonne. Violences conjugales : un homme se défenestre à l’arrivée de la police à Longjumeau

Un homme qui est soupçonné de violences conjugales envers sa femme, s’est jeté par la fenêtre depuis le troisième étage de son appartement, à l’arrivée de la police. Il a été grièvement blessé.

INFO ACTU-MAG.FR – Un homme âgé d’une vingtaine d’année a sauté depuis la fenêtre de son appartement d’une résidence située au 6 Vla Saint-Martin à Longjumeau dans l’Essonne, a-t-on appris de sources policières ce vendredi.

Une femme appelle au secours

Les faits se sont produits ce vendredi en milieu d’après-midi. Les policiers ont été appelés aux environs de 15H50 à intervenir dans un appartement situé à Longjumeau à la suite de plusieurs appels au secours provenant d’une femme.

Arrivés sur place, les policiers ne parviennent pas à entrer dans l’appartement, l’homme refusant de leur ouvrir la porte. D’autres effectifs de police arrivent entre temps et les fonctionnaires font alors le tour du bâtiment pour localiser l’appartement depuis l’extérieur.

Ils reviennent ensuite dans les parties communes, avec l’aide de la police municipale et tentent à nouveau de nouer le dialogue avec l’habitant qui refuse toujours d’ouvrir la porte. Des cris d’une femme se font à nouveau entendre et une violente dispute semble se produire à l’intérieur du domicile avec des bruit de verres et des hurlements.

L’homme se jette par la fenêtre à la vue des policiers

Face à l’urgence de la situation, les policiers sont contraints d’employer un bélier pour enfoncer la porte. Une fois à l’intérieur, les fonctionnaires y découvrent l’homme qui se met aussitôt à courir en direction de la fenêtre avant de sauter sans hésiter depuis le troisième étage de l’appartement.

Prise en charge par les policiers dans un premier temps, la victime, grièvement blessée et présentant plusieurs plaies ouvertes au visage, a été transportée en urgence vers un hôpital du 92. On ignore toutefois si son pronostic vital est engagé.

La compagne de la victime a également été prise en charge.

Une enquête est en cours.