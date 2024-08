Bob Sinclar blazé par ceux qui préfèrent regarder leurs smartphones que de profiter du show : « C’est un enfer ! »

Le célèbre Dj international Français, Bob Sinclar, qui se produisait il y a quelques jours à Mykonos en Grèce, a souhaité partagé sa soirée, gâchée par la montée en puissance des smartphones pendant les shows…

Il y a s’amuser et se faire chier… Pour Bob Sinclar, sa dernière soirée vécue à Mykonos a été un véritable enfer. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le Dj International a partagé son expérience :

« Putin je crois que je suis déprimé ! » Bob Sinclar (Instagram)

« Putin je crois que je suis déprimé… Je crois que j’ai vécu la pire date de toute ma vie. » a commencé par expliquer Bob Sinclar qui était inviter à venir ambiancer une club à Mykonos en Grèce. « Tu sais, tu crois que tu arrives dans un super club à Mykonos, tu crois que ça va s’enjailler mais les gens sont anesthésiés avec leurs téléphones. Je ne sais pas ce qu’ils attendent… » a ajouté ce dernier.

Le Dj aux célèbres hits à succès comme Love Generation, World, Hold On ou encore Rock This Party explique avoir été déprimé à l’issue de cette soirée. « Je me suis jamais autant fait chier de ma vie. » a ainsi conclu l’artiste de 55 ans.

Les smartphones de plus en plus envahissant pendant les concerts et shows

Si Bob Sinclar pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux, il est loin d’être le premier artiste à dire ce qu’il pense des personnes qui préfèrent filmer les concerts et shows avec leurs téléphones que de profiter de l’instant.

C’est le cas d’un autre Dj international, à savoir Dj Snake, qui, lors d’un concert, a demandé aux spectateurs de ranger pendant plusieurs minutes leurs téléphones afin de profiter du show, menaçant ainsi de couper la musique si certains d’entre eux les sortaient.

D’autres artistes demandent quant à eux à leurs fans de ranger systématiquement leurs téléphones en début de concert, pour profiter du spectacle.