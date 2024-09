Festival RTL2 Essonne en Scène 2024 : Carton plein pour la 5e édition

Deux jours de folies ! Le Festival RTL2 Essonne en Scène a rassemblé plus de 20.000 personnes sur le prestigieux domaine de Chamarande.

Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement. Ce week-end, 25.000 spectateurs sont venus se déhancher sur les musiques de grosses têtes d’affiches comme Hoshi, Matmatah, Santa, Kyo, Étienne Daho ou encore Mika à l’occasion de la cinquième édition du Festival RTL2 Essonne en Scène.

Deux jours de folies !

Il faut dire que durant deux jours, les organisateurs avaient fait les choses en grand au domaine de Chamarande (Essonne) ! En plus de découvrir de grands artistes qui se sont partagés la scène aux côtés des jeunes talents; de nombreuses associations étaient présentes durant tout le festival.

Une quinzaine de food trucks ont également été installés pour l’occasion afin de satisfaire les papilles des festivaliers entre chaque concerts.

Ce vendredi 30 août, c’est le groupe Kyo, la chanteuse Hoshi et le groupe Matmatah qui ont ouvert le bal de ce festival devant plus de 10.000 personnes. Samedi 31 août, le public a pu applaudir Etienne Daho, Santa ou encore le chanteur Mika qui a clôturé cette cinquième édition avec un concert très coloré.

Le chanteur Mika - Festival RTL2 Essonne en scène / Photo Robin Courtois ©Actu-Mag.fr Le chanteur Mika - Festival RTL2 Essonne en scène / Photo Robin Courtois ©Actu-Mag.fr Le chanteur Mika - Festival RTL2 Essonne en scène / Photo Robin Courtois ©Actu-Mag.fr

« Ce Festival est une grande réussite ! » François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne.

Un succès dont s’est félicité le président du conseil départemental de l’Essonne, François Durovray en conférence de presse qui n’a pas manqué de déclarer : « Ce Festival est une grande réussite ! »

Un succès très partagé par les nombreux festivaliers que nous avons pu rencontrer tout au long du weekend à l’exemple de Kiara, une habitante de Chamarande, qui depuis plusieurs jours, vie au rythme des installations du festival et qui ne pouvait donc pour rien au monde rater cet évènement.

Festival RTL2 Essonne en scène / Photo Robin Courtois ©Actu-Mag.fr Festival RTL2 Essonne en scène / Photo Robin Courtois ©Actu-Mag.fr Festival RTL2 Essonne en scène / Photo Robin Courtois ©Actu-Mag.fr

« On habite à Chamarande, on est juste de l’autre côté de la gare à quelques centaines de mètres du Festival et quand j’ai su que Mika se produisait, alors je ne pouvait pas manquer cette soirée. » nous confie cette dernière venue avec un ami.

Kiara qui aurait toutefois grandement apprécier pouvoir assister aux concerts de la veille, mais faute de budget, elle n’a pas pu être présente durant les deux jours : « J’aurais bien aimé voir Kyo hier mais faire les deux jours, c’est quand même un petit budget, on est jeune, on a pas un salaire de foufou donc on a dû faire un choix. » se résigne-t-elle.

Pour Estelle présente les deux jours, son choix artistique s’est porté sur la chanteuse Hoshi : « C’est sur Hoshi que j’ai le plus dansé car elle sait comment mettre l’ambiance, il y a une bonne cohésion de groupe » nous explique cette dernière qui a également apprécié découvrir de nouveaux artistes comme Nochka.

Le Festival RTL2 Essonne en Scène aura donc rassemblé 25.000 personnes durant deux jours incontournables. Reste désormais à savoir si une sixième édition pourra se faire en 2025. C’est en tout cas ce qu’espèrent les organisateurs du festival qui travaillent chaque année, main dans la main pour faire de ce Festival, l’un des plus importants en région Ile-de-France.