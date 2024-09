Carton plein pour le Youtubeur Inoxtag et son documentaire Kaizen retraçant son ascension de l’Everest !

Son documentaire vient de franchir la barre des 20 millions de vues sur Youtube en l’espace de trois jours. L’ascension de l’Everest par le Youtubeur, Inoxtag, fait un véritable carton sur internet.

Kaizen : 1 ans pour gravir l’Everest, le documentaire d’inoxtag qui cartonne sur la toile.

Il s’était lancé le défi incroyable de monter l’Everest. Après plusieurs mois d’absence sur les réseaux sociaux, le Youtubeur Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, vient enfin de révéler les images de l’un de ses plus gros projets du web à savoir Kaizen : 1 ans pour gravir l’Everest.

Dans ce documentaire de plus de deux heures, le jeune « Streameur » de 22 ans, revient sur la préparation de son ascension jusqu’à la réalisation finale de son objectif, à savoir gravir l’Everest.

Qui est Inoxtag ?

En l’espace de trois jours, la vidéo de son ascension a déjà été visionnée par plus de 20 millions d’internautes mais aussi de nombreux spectateurs venus découvrir son documentaire qui a été diffusé en avant-première la veille dans plusieurs cinémas de France, dont le Grand-Rex, avec la présence du Youtubeur mais aussi de son équipe qui l’a suivi durant cet incroyable projet.

Né le 2 février 2002, Inès Benazzouz se passionne très tôt pour les jeux vidéo et les défis en ligne. Il commence sa carrière en 2015 en apparaissant régulièrement dans les vidéos de son ami Michou, un autre YouTubeur populaire. Grâce à cette collaboration, il gagne rapidement en visibilité et se crée une fanbase solide. Inoxtag se distingue par sa personnalité attachante, sa créativité, et ses vidéos toujours plus folles. Bien que ses débuts soient marqués par des vidéos sur le jeu vidéo Minecraft, il élargit rapidement son contenu à des vlogs, des défis, et des projets plus personnels.

Une variété de contenus qui séduit

Inoxtag s’est toujours distingué par sa diversité de contenu. Loin de se cantonner au gaming, il propose à ses abonnés des vidéos variées, allant de challenges extravagants à des vlogs qui montrent sa vie quotidienne ou encore des collaborations avec d’autres stars de YouTube et de Twitch. Parmi ses vidéos les plus marquantes, on peut citer des expériences comme sa plongée dans le monde des sports extrêmes, des voyages autour du globe, ou encore des défis aux concepts inédits et ambitieux.

Son charisme naturel et sa capacité à s’adapter à divers formats de contenus lui ont permis de toucher un public large et varié. Les abonnés de la chaîne Inoxtag apprécient notamment son enthousiasme et sa capacité à créer un lien sincère avec eux, que ce soit à travers des moments de folie, de rire, ou même des moments plus introspectifs et sincères.

Un goût prononcé pour les défis audacieux

Ce qui caractérise sans doute le mieux Inoxtag, c’est son goût pour les défis hors du commun. En 2021, il a relevé un défi qui a marqué les esprits : celui de traverser la France en vélo avec son équipe, dans une série de vlogs épiques qui ont captivé des millions de spectateurs. Ce type d’initiatives, mélangeant aventure, humour et persévérance, montre bien la personnalité d’Inoxtag : il n’hésite pas à se dépasser pour offrir à son audience du contenu unique et spectaculaire.

Un autre de ses projets phares est sans aucun doute son saut en parachute en 2021, réalisé lors de son premier million d’abonnés sur Instagram. Une manière pour lui de célébrer ses succès tout en offrant un contenu à la hauteur des attentes de sa communauté.

La montée en puissance

Avec une carrière florissante, Inoxtag cumule aujourd’hui plus de 6 millions d’abonnés sur YouTube et continue de gagner en popularité sur d’autres plateformes comme Instagram et Twitch. Son succès ne se limite plus à YouTube, puisqu’il est également très suivi lors de ses streams en direct, où il partage des moments de sa vie quotidienne, joue à des jeux vidéo, ou discute simplement avec sa communauté.