Tito Jackson, frère de Michael Jackson et ancien membre du groupe The Jackson Five, est décédé à l’âge de 70 ans

Emblématique membre du groupe mythique des Jackson Five, Tito Jackson est décédé.

Tito Jackson est décédé ce dimanche 15 septembre 2024 à l’âge de 70 ans selon l’Entertainment Tonight. C’est son ami et ancien manager de la famille Jackson, Steve Manning, qui a fait part du décès du chanteur, guitariste et producteur américain.

Si les cause du décès n’ont pas encore été confirmées, le manager a déclaré que Tito Jackson avait été victime d’une crise cardiaque alors qu’il était au volant d’un véhicule dans le cadre d’un road-trip.

Tito Jackson : Une carrière marquée par la musique et la résilience

Toriano Adaryll Jackson, plus connu sous le nom de Tito Jackson, est une figure incontournable de la musique populaire, principalement grâce à son rôle dans le groupe légendaire The Jackson 5. Né le 15 octobre 1953 à Gary, dans l’Indiana, Tito est le troisième des neuf enfants de la célèbre famille Jackson, une famille qui allait devenir l’un des plus grands phénomènes musicaux de tous les temps. Bien qu’il soit souvent éclipsé par la célébrité immense de ses frères, notamment Michael et Jermaine, Tito a su se faire une place respectable dans l’industrie musicale grâce à sa guitare et à son sens de la musique.

Les débuts avec The Jackson 5

C’est dans les années 1960 que Tito commence véritablement sa carrière, aux côtés de ses frères Jackie, Jermaine, Marlon et Michael. Formés par leur père, Joe Jackson, The Jackson 5 se produit d’abord dans des clubs locaux et remporte rapidement des concours de talents. Tito, en tant que guitariste du groupe, contribue au son distinctif qui a fait la renommée de la formation. Son jeu de guitare fluide et sa capacité à soutenir le groupe dans des harmonies vocales précises ont été essentiels au succès des Jackson 5.

En 1969, le groupe signe avec le légendaire label Motown Records. Leur premier single, « I Want You Back », devient rapidement un succès mondial, suivi par des tubes comme « ABC », « The Love You Save » et « I’ll Be There ». Ces chansons catapultent les Jackson 5 au sommet des charts et les établissent comme l’un des plus grands groupes pop du moment. Tito, même s’il était souvent moins en avant que Michael, était une pièce maîtresse de la section rythmique du groupe et un membre incontournable de la dynamique familiale qui charmait les fans à travers le monde.

La transition après Motown et les Jacksons

En 1975, les frères Jackson quittent Motown en raison de divergences contractuelles et signent avec Epic Records. Ne pouvant plus utiliser le nom « Jackson 5 » pour des raisons légales, ils deviennent simplement The Jacksons. Cette période voit Tito et ses frères s’impliquer davantage dans l’écriture et la production de leurs propres chansons. Ils sortent plusieurs albums à succès, dont « Destiny » (1978) et « Triumph » (1980), qui contiennent des titres emblématiques tels que « Shake Your Body (Down to the Ground) » et « Can You Feel It ».

Bien que les années 80 soient largement dominées par la carrière solo fulgurante de Michael, Tito continue de jouer un rôle important dans le groupe, participant aux tournées et aux projets musicaux collectifs. The Victory Tour en 1984, qui voit les Jacksons se produire devant des millions de fans à travers les États-Unis, est un point culminant de cette période.

Carrière solo et autres projets

Tito Jackson a longtemps mis de côté sa carrière solo pour se concentrer sur les efforts collectifs de la famille. Cependant, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, alors que les autres membres de la famille poursuivent leurs projets personnels, Tito commence à explorer ses propres ambitions musicales.

En 2003, il se lance officiellement dans une carrière solo avec la sortie de son premier album, « I Gotta Play », un projet qui met en valeur son amour pour le blues et le R&B. L’album montre un Tito plus mature, s’éloignant quelque peu du style pop-funk qui avait défini les Jackson 5 et The Jacksons. Avec ce projet, Tito prouve qu’il est non seulement un talentueux guitariste, mais aussi un artiste à part entière, capable de se réinventer tout en restant fidèle à ses racines musicales.

En 2016, il sort un autre album, « Tito Time », qui comprend des morceaux comme « Get It Baby » en featuring avec Big Daddy Kane. Cet album, qui reçoit un accueil favorable, marque un retour remarqué de Tito dans l’industrie musicale après plusieurs années de silence.

Vie personnelle et héritage

Sur le plan personnel, Tito Jackson a toujours été considéré comme l’un des membres les plus discrets de la famille Jackson. Marié à Delores « Dee Dee » Martes, avec qui il a eu trois fils (Taj, Taryll et TJ, eux-mêmes devenus musiciens sous le nom 3T), il a dû faire face à des tragédies familiales, notamment la mort de son ex-femme en 1994.

Malgré les hauts et les bas, Tito est resté résilient et a continué à travailler dans la musique tout en s’impliquant dans diverses œuvres de charité. Il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision et documentaires retraçant l’histoire de la famille Jackson.