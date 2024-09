Paul Ji, le pianiste franco-américain en concert à Paris

Multirécompensé, le pianiste franco-américain Paul Ji sera à Paris le samedi 19 octobre 2024 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, pour un récital exceptionnel consacré à Chopin.

Pour son premier récital parisien, Paul Ji choisit Chopin, son compositeur de coeur. Signé chez Warner Classics, le pianiste est déjà largement célébré par de nombreux prix internationaux.

« Mon programme vous emmène sur le chemin précieux d’une promenade avec Chopin : de la monumentale Troisième Sonate de Chopin aux 24 Préludes, où chaque pièce est irremplaçable et irréplicable. Nous vivrons ensemble plus de questions que nous ne pourrons en gérer. Qu’est-ce qui est transmis ? L’affliction ? La nostalgie ? Ou est-ce un espoir profond ? » a-t-il écrit pour présenter le programme de son concert.

A réserver sans attendre pour ne pas rater la venue de ce pianiste exceptionnel pour une date unique, le samedi 19 octobre au Théâtre des Champs-Elysées.

En récital le 19/10 au Théâtre des Champs-Elysées, le jeune franco-américain Paul Ji est un nouveau venu plus que prometteur dans le circuit international des pianistes. Il s’est formé pendant 10 ans auprès de Qin Yingming (lauréat Long Thibaud 1981) et a étudié à l’Ecole Normale de Paris auprès de Jean-Bernard Pommier. Lauréat du concours « American protégé » de Carnegie Hall en 2012, il remporte le Concours International Steinway à sept reprises entre 2010 et 2018 et est ainsi choisi pour se produire, en tant que représentant de la France au Festival de musique de Steinway à la Laeiszhalle de Hambourg.

La même année, il joue à la Philharmonie de Berlin après avoir remporté le Grand Prix Berlin Rising Stars et au festival de musique d’Annecy. Repéré en tant que lauréat de l’émission « Prodiges » en 2019 (il a alors tout juste 15 ans), il publie son premier album chez Warner. Récompensé lors de plusieurs concours internationaux aux Etats-Unis et en Europe, il entame une carrière professionnelle de récitaliste sur plusieurs grandes scènes prestigieuses. Pour son premier rendez-vous au Théâtre des Champs-Elysées, il a choisi un programme tout Chopin, un compositeur qu’il sert avec élégance et noblesse.

« La musique de Chopin est raffinée mais déborde de passion ; elle soupire la consolation mais enflamme l’esprit avec un bonheur idyllique. Elle porte une noblesse sophistiquée, mais est aussi pleine de simplicité rustique » a expliqué Paul Ji.