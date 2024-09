Drame aux États-Unis : Les corps sans vie d’une mère et ses trois filles découverts dans une maison de Wolcottville

Les corps sans vie de trois enfants et de leur mère ont été découverts ce mardi dans une maison de l’Indiana (États-Unis).

Macabre découverte aux USA. Ce mardi, peu avant 11h30, des agents du département de police de Wolcottville sont intervenus dans une maison située au sud de County Line Road dans l’État de l’Indiana pour un contrôle de bien-être, relatent les médias locaux.

Lorsque ces derniers sont entrés, ils y ont découvert les corps d’une femme et trois enfants. La femme a été identifiée comme étant Rebecca Hughes, 32 ans, et ses enfants comme étant Evelyn Newell, 8 ans, Allison Newell, 6 ans, et Amelia Newell, 5 ans.

La piste d’un crime privilégiée

Les circonstances de la mort de ces quatre personnes restent pour le moment inconnues. La mère a-t-elle tuée ses enfants avant de mettre fin à ses jours ? C’est ce que cherchent à comprendre les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Noble en charge de l’enquête.

Pour le père de famille des trois enfants, cette piste du crime reste privilégiée comme il l’explique dans un message publié sur la plateforme de dons GoFundMe qu’il a lancé afin de récolter des fonds pour les frais d’enterrement de ses trois filles : « Rebecca, leur mère, les a emmenés avec elle lorsqu’elle est décédée le 17/09/2024. »

Une cagnotte qui a déjà atteint les 31000 dollars en l’espace de quelques jours.