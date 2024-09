Jacqueline Taïeb : son nouveau single disponible

Jacqueline Taïeb, l’iconique chanteuse des années 60 et 70, est de retour avec un nouveau single qu’elle a écrit et composé en hommage à toutes les femmes. Dans ce nouveau single, Jacqueline Taïeb imagine un monde sans hommes où tout serait calme et volupté et dont la violence serait exclue. Le clip se décline comme un quiz de portraits où 83 femmes célèbres, puissantes, de tous les temps, attendent d’être nommées par la spectatrice et le spectateur. Parmi ces portraits, quelques inconnues se sont glissées.

Epaulée au texte par Anissa Kasbaoui et aux arrangements par Jc.Dequeant, Jacqueline Taïeb livre ce titre écrit à chaud en réaction aux actualités, à toutes les violences perpétrées par les hommes sur les femmes. Clin d’oeil et hommage au chef d’oeuvre de James Brown appelé It’s a Man’s Man’s Man’s World, la musicienne lui répond avec Un Monde de Femmes.

Jacqueline Taïeb a marqué les années 1960 avec son tube 7h du matin, enregistré avec les meilleurs musiciens des studios londoniens, avant de devenir compositrice pour Yves Montand, Dana Dawson, Maréva Galanter, Maurane, Michel Fugain et bien d’autres.

Révélation du premier MIDEM en janvier 1967 avec son 7h du matin, Jacqueline a eu plusieurs vies, tout comme son premier titre !

7h du matin est, après de multiples résurrections, devenu aujourd’hui un standard international plus que jamais autant repris dans de nombreux films et publicités. Avec ce titre, Jacqueline Taieb est entrée dans la légende.

Présent sur la bande son d’A bout de souffle de Jean-Luc Godard, 7h du matin garde le séditieux parfum d’une jeunesse pré mai 68. Jacqueline Taïeb, surnommée « La Lolita Chic » au Japon, s’est fait connaître dans le monde entier.

Il n’y a pas que 7h du matin. Le cœur au bout des doigts, Le Printemps à Paris ou La fac de lettres sont des classiques intemporels de la pop française.

En 2023, Jacqueline Taïeb a pris sa plume et écrit ses mémoires avec Je chante si on me donne du chocolat. Avec ce livre très attendu par les fans, Jacqueline Taïeb nous raconte sa carrière, mille anecdotes sur ses rencontres et l’écriture de ses chansons, que ce soit pour elle-même ou pour de nombreux interprètes.

Aujourd’hui, Jacqueline Taïeb nous dévoile Un Monde de Femmes, écrit avec Anissa Kasbaoui, réponse féministe engagée au célèbre titre de James Brown.