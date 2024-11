Donald Trump élu 47e Président des Etats-Unis, avec une large avance dans les scores !

Donald Trump devient désormais le 47e Président des Etats-Unis pour un second mandat après sa victoire écrasante face à Kamala Harris.

C’est désormais officiel, Donald Trump, a été élu 47e Président des Etats-Unis face à Kamala Harris, après avoir dépassé haut la main le seul des 270 grands électeurs comme le révèlent les tous derniers chiffres des médias américains.

Résultats sources : AP

Le républicain a en effet été déclaré officiellement Président des Etats-Unis après sa victoire dans quatre Etats-clés du pays, à savoir : la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie ou encore le Wisconsin.

Donald Trump n’a de son côté pas attendu la fin des dépouillements pour fêter sa victoire. Le candidat républicain qui avait réuni une dernière fois ses partisans sur une gigantesque scène de Floride, a exprimé une « victoire politique comme jamais vue dans notre pays ». Il a ainsi remercié ses électeurs et a fait la promesse de « guérir » l’Amérique avant d’annoncer un « âge d’or » pour le pays.

« Nous allons atteindre de nouveaux sommets, gagner en importance, guérir notre pays, prendre soin de notre pays qui a besoin d’aide. Nous allons tout réparer, régler tous les problèmes » a-t-il fait savoir cette nuit.

De son côté, la candidate démocrate, Kamala Harris, ne s’est pas encore exprimée suite à la victoire de son rival Républicain, Donald Trump. Cette dernière devrait prendre la parole dans les prochaines heures.

Emmanuel Macron félicite Donald Trump pour sa victoire

Le chef de l’état français qui a suivi les élections américaines de très près, n’a pas manqué de féliciter Donald Trump suite à sa victoire. C’est sur les réseaux sociaux, qu’Emmanuel Macron a pris la parole pour saluer la victoire du 47e Président des Etats-Unis.

« Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. » a écrit Emmanuel Macron sur X.