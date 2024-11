Nicolas Fraissinet est de retour le 17 janvier 2025 avec Joie Sauvage, qui se décline en album, en livre et en spectacle.

Après Des Etoiles dans les yeux, l’artiste franco-suisse revient avec Joie Sauvage, un nouveau récit poétique et un album de treize chansons qui font l’éloge de la puissance verte. Chercher les chemins de traverse, admirer l’instinct de survie, la résilience et l’acharnement au bonheur, voilà les grands thèmes abordés par Nicolas Fraissinet dans un hymne au règne animal fait de révoltes et d’espoirs.

En premier extrait, Nicolas Fraissinet nous dévoile Amours Polaires, chanson à l’humeur énergique et au texte entre mélancolie amoureuse et regard acerbe sur notre réalité climatique. Mêlant rêverie amoureuse et regard sans concession sur la réalité de notre situation climatique, son discours s’incarne dans les propos d’un ours polaire en quête de retour vers un univers frais et affectueux qui n’existe presque déjà plus.

Amours polaires, le titre de Nicolas Fraissinet

Une chanson où se mêlent l’électrique et l’électro

De quoi en sourire ou en avoir froid dans le dos, à l’image de ce que Nicolas Fraissinet choisit de regarder en face, sans drame ni emphase mais avec un regard authentique et sans faux-semblants.

Le chanteur franco-suisse Nicolas Fraissinet défend une chanson où se mêlent l’électrique et l’électro, sans jamais perdre la tendresse de ses premiers points d’ancrage : le piano, et une voix pétillante, parfois écorchée, d’une énergie toujours communicative.

En 2019, il écrit son premier roman Des étoiles dans les yeux paru chez Belfond, qui donne naissance à un nouvel album ainsi qu’un nouveau spectacle, ainsi que 12 clips qu’il écrit et réalise personnellement.

L’artiste revient aujourd’hui avec son nouveau projet Joie Sauvage, à la fois nouvel album, nouveau spectacle live + vidéo, accompagné d’un livre qui prend la forme d’un récit poétique accompagnant chaque chanson du projet.

Dans ce nouveau projet Joie Sauvage, Nicolas Fraissinet fait le choix de l’authenticité et de l’urgence de dire, en prenant à bras le corps la cause qui est depuis toujours la plus importante pour lui : la nature, la condition animale à défendre et notre condition d’humains-animaux à retrouver.

Entre morceaux bondissants et piano-voix à l’écriture ciselée, ce fervent admirateur de l’éclectisme iconique de David Bowie, continue de tracer une route hors cadre et totalement personnelle dans le paysage actuel de la chanson francophone.