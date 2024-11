Un jeune homme effondré témoigne de son agression homophobe chez Morandini Live

Rémi a été victime d’une agression homophobe à Nîmes alors qu’il venait de quitter un bar gay avec des amis. Le jeune homme particulièrement traumatisé par cette agression, est venu témoigner, en larmes, dans l’émission de Jean-Marc Morandini.

Une nouvelle agression homophobe particulièrement traumatisante et qui reste pour le moment encore impunie… Le week-end dernier, Rémi qui se trouvait dans un bar gay de la ville de Nîmes avec ses amis, ont été violemment agressés par deux individus.

Le jeune homme qui était invité à témoigner des faits dans l’émission de Morandini Live sur CNews est revenu sur cette agression particulièrement violente dont lui et ses amis ont été victimes :

« On était à la fermeture d’un bar tenu par un de nos amis. Deux individus sont passés dans la rue. Ils ont commencé à taper sur la vitre et sur la porte d’entrée en criant ‘« ‘ce soir, on va casser du PD’. On est resté dans l’établissement. On est sorti peu de temps après et les deux individus étaient à l’angle de la rue à nous attendre. » a déclaré le jeune homme qui a ajouté :

« Ils ont commencé à avoir des propos homophobes. Un des deux a sorti un couteau. On a reçu des coups, des coups de couteau… J’ai eu les ligaments touchés. Tout s’est passé très vite. »

Le jeune homme a fait savoir que depuis son agression, il ne vit plus comme avant. Il n’ose même plus sortir de chez lui seul pour faire ses courses et repense sans arrêt à son agression. Les deux auteurs qui avaient été interpellés le soir de l’agression ont quant à eux été relâchés. Une crainte supplémentaire pour Rémi qui explique désormais ne sortir qu’en cas de nécessité et toujours bien entouré, espérant ainsi ne pas recroiser ses agresseurs.

« Je n’ai pas envie de sortir de chez moi. Je ne me sens pas en sécurité dans la rue. Je sais que mes agresseurs ont été relâchés. J’aimerais que justice soit faite. J’espère ne pas les recroiser dans la ville. C’est pour ça que je reste enfermé chez moi. J’ai peur de circuler en ville, je ne suis pas en sécurité. » a déclaré Rémi en larmes sur CNews face à Jean-Marc Morandini.