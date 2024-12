Mort de Liam Payne : le chanteur aurait chuté accidentellement de son balcon après avoir été enfermé dans sa chambre par les employés de l’hôtel

Nouveau rebondissement dans l’enquête sur la mort du chanteur Liam Payne selon les dernières informations de l’enquête.

L’enquête sur les circonstances exactes de la mort du chanteur Liam Payne semble s’éclaircir suite aux dernières informations du site américain people, TMZ. Selon le média, l’ancien membre des One Direction qui a été retrouvé mort au pied de son hôtel de Bueno Aires le 16 octobre dernier, aurait chuté de son balcon en tentant de fuir plusieurs membres du personnel de l’hôtel.

Liam Payne tenu par les bras et les pieds puis emmené de force dans sa chambre

Les caméras de surveillance de l’établissement qui ont été exploitées par les enquêteurs, montrent trois hommes emmener de force Liam Payne dans sa chambre, visiblement contre sa volonté. Sur les images on distingue très clairement que le chanteur est en position de faiblesse, étant tenu par les bras et les pieds.

Toujours selon TMZ, les employés de l’hôtel auraient pris la décision de recourir à la force face au comportement devenu incontrôlable de la part du chanteur qui se trouvait à l’accueil de l’établissement. Ne pouvant sortir par la porte d’entrée, le chanteur qui tentait de sortir de sa chambre aurait par le balcon aurait accidentellement chuté.

Les enquêteurs ont également retrouvé des affaires personnelles du chanteur comme une casquette noire des New York Yankees et une sacoche Louis Vuitton non loin de son corps. Un sac de voyage en cuir a quant à lui été retrouvé sur le balcon du deuxième étage de l’hôtel, situé juste en dessous de la chambre du chanteur.

Dans celui-ci plusieurs pilules ont été découvertes ainsi qu’une bouteille de whisky et une note « pour Liam ».

Trois personnes ont été interpellées par les autorités dans le cadre de l’enquête. Il s’agit d’un proche du chanteur, d’un serveur ainsi qu’un ancien employé qui aurait été le fournisseur de drogue du chanteur.

L’enquête se poursuit.