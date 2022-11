Une femme a été violée sur son lit d’hôpital aux urgences de l’hôpital Cochin dans la nuit du 27 au 28 octobre. Cette dernière a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui.

C’est après s’être heurtée le crâne à la suite d’un malaise devant un bar, qu’une femme de 34 ans a été amenée dans l’hôpital Cochin, dans le 14e arrondissement de Paris. Conduite aux urgences par les pompiers, elle est prise en charge et placée encore inconsciente dans un box individuel.

Selon le Parisien, elle aurait été réveillée par la douleur causée par les doigts d’un homme en train de la violer. L’agresseur se serait ensuite enfui après ses cris.

Le suspect aurait prémédité son acte : il aurait repéré la victime dès son malaise devant le bar et aurait été aperçu « rôder » autour d’elle en la regardant « comme un mort de faim », détaille RMC.

L’individu aurait plus tard simulé un coma éthylique et aurait été conduit directement à l’hôpital Cochin, comme la victime. Il a été pris en charge et amené dans une chambre du même couloir que la victime.

D’après les enregistrements de caméras suirveillance de l’hôpital, il aurait quitté sa chambre dès qu’il en aurait eu l’occasion, allant de box en box pour trouver la chambre de la jeune femme.

Le suspect apparaît être un jeune sans papier jordanien de 22 ans, déjà connu de la police sous treize identités différentes. Il aurait été arrêté plusieurs fois pour vols, recel, usage de drogue et aurait même été suspecté de viol sur mineur en Seine-et-Marne en 2020, une affaire classée sans suite d’après le procureur de Meaux. Positif au cannabis et à la cocaïne après les faits, le suspect aurait nié les accusations de viol.

La victime a porté plainte contre X pour «mise en danger de la vie d’autrui» et estime que l’hôpital n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour assurer sa sécurité lorsqu’elle était inconsciente.

Léa Behnous