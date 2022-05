Cette maladie également appelée Monkeypox, comptabilise trois cas sur l’ensemble du territoire.

Santé Publique France indique ce lundi que trois cas de variole du singe ont ainsi été confirmés en France.

« A ce jour, ces cas sont survenus principalement, mais pas uniquement, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), sans liens directs avec des personnes de retour de zone endémique. » précise l’agence nationale de santé.

Plusieurs autres cas de Monkeypox, sans lien direct avec un voyage en Afrique du Centre ou de l’Ouest ou des personnes de retour de voyage, ont été recensés en Europe et dans le monde. Face au risque de contamination du virus en Europe et dans le monde, l’OMS et l’ECDC renforcent leurs messages de d’informations à destination des professionnels de santé.

Santé Publique France précise que la situation évolue très rapidement, de ce faite, les infections liées à ce virus font l’objet d’une surveillance particulière et pérenne.

Qu’est ce que la variole du singe (Monkeypox)

Ce virus est une maladie zoonotique transmise à l’homme dans les zones forestières d’Afrique du Centre et de l’Ouest par des rongeurs sauvages ou des primates. Santé Publique France rappelle que la transmission inter-humaine est toujours possible, notamment au sein du foyer familial ou en milieu hospitalier.

Le virus se transmet principalement par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’une personnes contaminées. Il se transmet aussi par des gouttelettes (salive, éternuements, postillons). Le virus peut également s’attraper au contact de l’environnement du malade (literie, vêtements, vaisselle, linge de bain…). Enfin, le Monkeypox peut aussi être transmis lors de contact direct avec une peau lésée durant un rapport sexuel.

C’est pour cela qu’il est important que les personnes porteuses du virus soient isolées durant toute la durée de contamination. Un isolement qui doit durer le plus souvent 3 semaines.

Les symptômes du Monkeypox

L’apparition des premiers symptômes du virus sont de la fièvre accompagnée par des maux de tête, des courbatures ainsi que de l’asthénie. Au bout de 2 jours, le virus peut laisser apparaître une éruption vésiculeuse, faite de vésicules remplies de liquide qui évoluent vers le dessèchement et la formation de croutes avant que celles-ci ne cicatrisent.

Des démangeaisons sont souvent ressenties. Elles touches principalement les régions du visage, les paumes des mains ainsi que les plantes des pieds.

« L’incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours. La phase de fièvre dure environ 1 à 3 jours. La maladie guérit le plus souvent spontanément, au bout de deux à 3 semaines. » précise Santé Publique France.

La variole du singe peut être plus grave chez les enfants ainsi que chez les personnes immunodéprimées. Elle peut ainsi entraîner des complications de surinfection des lésions cutanées ou de problèmes respiratoires accentués, digestives, ophtalmologiques ou encore neurologiques.

Pour le moment, l’ensemble des cas observés en Europe, sont des cas bénins. Aucun décès n’a été signalé.

L’OMS reste toutefois vigilant sur l’évolution de ces contaminations en Europe et dans le monde.

Par La Rédaction

Source : Santé Publique France