Ils étaient intervenus pour une personne malade sur la voie publique mais les policiers étaient loin de s’imaginer de ce qu’ils allaient découvrir à proximité des lieux.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police de l’Essonne est intervenue aux environs de 5 heures du matin pour une personne malade sur la voie publique sur la commune de Corbeil-Essonnes, nous indique une source policière. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont remarqué que la victime se trouvait en état d’ébriété.

Sur place, les policiers constatent que du bruit semble provenir du Centre Commercial Exona, situé Avenue Paul Maintenant. Les fonctionnaires décident de se rendre sur les lieux avant de découvrir avec stupeur qu’une gigantesque fête se déroule dans un local de cette zone commerciale.

Entre 500 et 1500 personnes rassemblées

Plus de 500 personnes y sont rassemblées et sont en train de faire la fête. Les organisateurs avaient prévu gros puisqu’un important matériel d’éclairage et de sonorisation sera immédiatement saisi par la police tout comme de nombreux fûts de bières.

La fête qui n’avait pas été préalablement déclarée en préfecture, a été immédiatement interrompue, nous indique cette même source qui nous précise que deux personnes ont été immédiatement placées en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet d’Evry.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les prestataires qui ont été pris sur place pour assurer la soirée étaient bien déclarés car il y avait bien des contrats de prestataires.

« Ce qu’on peut leur reprocher, ce n’est pas de faire la fête, c’est de la faire dans un local qui n’est pas adapté et que cela n’ai pas été officialisé en préfecture. » ajoute cette même source policière.

Plusieurs fûts de bières ont été saisis par la police / Capture Twitter @PoliceNat91

Jérémy Renard