SMIC net à 1600 € proposé par le Front Populaire : Un chef d’entreprise, outré par cette mesure, envisage de quitter la France

Invité à réagir sur CNews suite aux propositions du Front Populaire sur l’augmentation du SMIC net à 1600 €, un chef d’entreprise n’a pas mâché ses mots pour dire ce qu’il pensait de cette proposition de loi du nouveau mouvement du parti de gauche.

Un SMIC net à 1600 €, c’est l’une des mesures phares annoncée par le Nouveau Front Populaire en marge des élections législatives. Une mesure qui est toutefois très loin de faire l’unanimité au sein des chef d’entreprise. C’est le cas d’Éric, chef d’une petite entreprise qui s’est exprimé auprès de nos confrères de RMC Story et qui se dit outré par cette proposition :

« Je suis outré par cette réforme et cette proposition populiste et qui est politico-politicienne. On en vient à promettre des salaires aux gens pour être élu, c’est n’importe quoi (…) » Éric, chef d’une petite entreprise au micro de RMC Story le 17 juin 2024

Un chef d’entreprise qui envisage de quitter la France !

Face à Estelle Denis, Éric, joint par téléphone, considère « qu’aujourd’hui en France, pour être élu, on tape sur le patron plutôt que d’essayer de créer de la croissance. » avant d’ajouter « Aujourd’hui, il faudrait que tout le monde ouvre un peu les yeux et qu’on se rende compte qu’avec ce type de propositions, on encourage pas le travail et la valeur travail est à remettre au sens (…) »

En plateau, Estelle Denis, tente de défendre la mesure en justifiant que « pour gagner le SMIC, il faut travailler ! ».

Une réponse de la journaliste loin de convaincre le chef d’entreprise qui lui pose alors la question suivante : « Pour gagner, il faut travailler effectivement mais la personne qui gagne 1680 € par mois et qui voit quelqu’un qui a le SMIC à 1600 €, qu’est-ce qu’on fait en tant que chef d’entreprise ? »

« Bas alors vous êtes obligé d’augmenter celui qui est à 1600 € car si vous avez un ouvrier qualifié, il ne peut pas gagner la même chose qu’un ouvrier non qualifié. » rétorque Estelle Denis à Éric qui ajoute « Ca s’appel le ruissèlement mais aujourd’hui on tape sur les chefs d’entreprise et nous on entreprend mais je vais vous dire bien franchement, j’envisage de quitter cette France que j’adore mais j’envisage de quitter le pays pour voir d’autres horizons car je ne supporte plus ça, des manifestations anti-RN, c’est anti-démocratique, des SMIC à 1600 €, pour moi c’est une très mauvaise proposition (…) »