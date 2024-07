On a l’impression de ne pas être en été… Pourquoi le mois de juillet est particulièrement mauvais en France ?

L’été ne semble pas avoir encore démarré en France et pourtant on est déjà la mi-juillet…

Une pluie capricieuse, un soleil qui peine à se montrer… C’est ce qu’observent les français depuis le début du mois de juillet. Un temps maussade très perturbé, entre vents, pluies et orages. Mais pourquoi fait-il aussi mauvais alors que l’été est bel et bien lancé ?

Le réchauffement climatique, responsable des changements de temps !

La faute est due à l’anticyclone des Açores, celui qui a pour but de nous ramener du beau temps qui peine à faire son travail correctement, ce dernier étant bloqué au-dessus de l’océan Atlantique par un courant nommé « courant de jet ».

Le météorologiste, Louis Bodin, qui s’et exprimé auprès de TF1 explique : « Tant qu’on ne verra pas ce courant de jet bouger, se décaler un petit peu, il y a peu de chance que l’anticyclone des Açores revienne jusqu’à nous. »

Le réchauffement climatique joue un rôle majeur dans la variation de ces températures. Selon Lucien Vernezoul, prévisionniste chez Météo-France, ce dernier explique que malgré ce temps instable, « on est proche des normales, mais ça va devenir quelque chose de plus en plus rare au vu du réchauffement climatique. »

Est-ce que le soleil va enfin décider de pointer le bout de son nez pendant les prochains jours, la réponse est oui car les températures estival devrait revenir sur l’ensemble du pays dès le mercredi 17 juillet prochain..