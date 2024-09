On a testé le tapis de bain en pierre, Moonstone, qui sèche instantanément

La nouvelle marque française, Moonstone, propose désormais 12 modèles de tapis de bain en pierre qui sèchent instantanément. Nous avons testé l’un d’entre eux.

Si il y a bien un truc qui est désagréable lorsque l’on sort de la douche ou du bain, c’est quand notre tapis de sol reste mouillé plusieurs heures après utilisation. Mais grâce aux tapis de bain de la marque française Moonstone, ceci est désormais de l’histoire ancienne.

12 design et couleurs différentes

Fabriqué en diatomite, matériau naturel et minéral, le tapis de bain Moonstone absorbe l’eau

instantanément et sèche les pieds en une minute. Ce processus de séchage rapide éloigne l’humidité,

les moisissures et les bactéries, ce qui rend ce tapis plus hygiénique que n’importe quelle serviette.

Et ce n’est pas tout puisqu’en plus d’avoir un design intéressant, le tapis de bain Moonstone procure de bonnes sensations sur nos pieds qui n’ont rien à voir avec un tapis de bain en textile ordinaire. L’autre bon point de se tapis, c’est qu’il est antidérapant et vous évite ainsi de mauvaises chute lorsque vous sortez de votre salle de douche ou de bain.

Pour ce qui est de son entretien, là encore ce n’est pas compliqué : il suffit simplement de le placer à la

verticale et de le laver avec une éponge ou un linge humide.

Un tapis de bain qui sèche en 1 minute

Ce tapis de bain disponible en 12 couleurs est issu d’une technologie exclusive intégrée à tous les produits Moonstone, la terre de diatomées, également appelée « herbe de la mer », est un minéral formé à partir des restes fossilisés de micro-organismes aquatiques.

Le tapis qui dispose également de nombreuses vertus, parmi lesquelles sa capacité à retenir jusqu’à 150 % de son poids en eau grâce à ses millions de pores, qui favorise une évaporation rapide de l’humidité. L’un de ses principaux atouts, c’est que ce dernier sèche en 1 minute.

Retrouvez ci-dessous les douze coloris de la marque Moonstone : Blanc éternel /

Gris clair nuage / Gris foncé orage / Agate / Amazone / Océane / Gris cendré / Crépuscule / Brume /

Neptune / Onyx et Topaz.

Notre avis final sur ce produit

: Les tapis de bain Moonstone sont de très bons produits qui s'adaptent parfaitement aux couleurs de votre salle de bain ou salle de douche, offrant ainsi 12 designs modernes et épurés. Le revêtement en pierre procure de très bonnes sensations aux pieds et son antidérapant permet d'éviter une mauvaise chute à la sortie de la douche ou du bain.

Caractéristiques techniques :Poids : 2.3 Kg – Dimensions : 39 cm x 59,4 cm x 1 cm.Composition : 60% Diatomite / 30% fibre végétale / 10% sable de quartz.