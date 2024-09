Un cycliste meurt après avoir été fauché par une Lamborghini de location

Un nouveau drame de la route s’est produit ce dimanche 1er septembre à proximité d’Avignon.

Un cycliste âgé de 51 ans est décédé après avoir été percuté ce dimanche 1er septembre par une Lamborghini noire de location.

Selon le Dauphiné Libéré qui révèle l’information, les faits se sont produits aux environs de 13h30 quand le conducteur d’une voiture de location sportive, a perdu le contrôle de son bolide sur une voie rapide avant que celle-ci ne vienne percuter violemment le cycliste qui roulait sur le côté de la route.

Le conducteur sans permis

Après l’accident, le conducteur et sa passagère ont immédiatement pris la fuite à pied. Le cycliste est quant à lui décédé des suites de ses blessures juste après le choc. Le jeune homme qui avait loué le véhicule de luxe, a quant à lui été ramené par son père au commissariat d’Avignon quelques heures plus tard. Il a été aussitôt placé en garde à vue. Selon nos confrères, le conducteur est déjà connu des services de police et n’est pas en possession du permis de conduire.

La jeune passagère qui se trouvait à ses côtés, est quant à elle âgée de 15 ans. Elle a été légèrement blessée dans l’accident mais ne s’est pas vu prescrire d’incapacité totale de travail (ITT).

Une enquête en cours !

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire par conducteur du véhicule terrestre à moteurs et délits de fuite, défaut de permis de conduire, blessures involontaires et omission de porter secours.

L’auteur de l’accident se trouvait toujours en garde à vue ce lundi après-midi. Ce nouveau drame de la route intervient seulement quelques jours après la mort d’une fillette de 7 ans, percutée à un passage piéton par un jeune homme qui circulait en équilibre sur sa moto lors d’un rodéo urbain à Vallauris.