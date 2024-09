Agent municipal tué : l’émotion est grande à Grenoble

L’émotion est grande depuis le décès d’un agent municipal tué par balles dimanche dernier à Grenoble.

Un agent municipal a été tué par balles le 8 septembre dernier à Grenoble alors qu’il tentait d’intervenir à la suite d’un accident de la route.

Une émotion particulièrement grande à Grenoble

Suite la collision, une altercation s’est produite entre les deux conducteurs. Lilian Dejean, agent pour la propreté de la commune, a alors tenté de retenir l’un d’entre eux qui tentaient de prendre la fuite. C’est à ce moment-là que le conducteur qui roulait sous l’emprise de l’alcool, a tiré à deux reprises sur l’employée de la mairie de 49 ans qui a succombé quelques instants après des suites de ses blessures.

Ce drame a suscité une énorme émotion dans cette ville de Grenoble où la délinquance y est de plus en plus grandissante selon de nombreux habitants. Un hommage a été rendu à l’agent municipal par les proches et les collègues de la victime.

L’auteur des faits est « activement recherché »

L’homme qui a ouvert le feu sur l’agent municipal a pris la fuite après les faits. Ce dernier qui a été identifié par les enquêteurs est « activement recherché » a fait savoir le procureur de la République, Éric Vaillant.

Cet homme est également connu de la justice pour des faits de « vols, violences et trafic de stupéfiants », a ajouté le procureur.

Selon le Dauphiné libéré, quatre perquisitions ont été menées dans des lieux qui auraient été fréquentés par le tireur présumé. Une première perquisition a été effectuée dimanche après-midi à Saint-Martin-d’Hères avec l’intervention du Raid. D’autres perquisitions ont quant à elles été menées ce lundi dans plusieurs communes de l’agglomération grenobloise.