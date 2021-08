La vidéo montrant deux policiers ouvrir le feu sur un véhicule lors d’un contrôle routier tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Les deux occupants du véhicules ont été grièvement blessés.

Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 août, aux environs de 1h30, un automobiliste a volontairement foncé sur des policiers de la brigade anti-criminalité au cours d’un contrôle.

Dans une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, on peut-y voir un automobiliste arrivant à hauteur du véhicule contrôlé, voir deux policiers tirer à plusieurs reprises en direction du conducteur et de sa passagère. Quelques instants plus tôt, l’un des fonctionnaires avait été projeté au sol alors qu’il tentait d’immobiliser le véhicule par la fenêtre du conducteur.

Laëtitia Vallar, porte-parole de la préfecture de Police, a souhaité donner plus de détails concernant cette interpellation dont la vidéo fait énormément réagir sur les réseaux sociaux depuis sa parution. La jeune femme explique que les policiers sont venus contrôler le conducteur d’un véhicule après un refus d’obtempérer à hauteur du boulevard Maxime Gorki à Stains.

Lorsque les policiers sont arrivés à hauteur du conducteur, « celui qui avait coupé le contact, l’a remis avant de faire brusquement marche arrière, percutant ainsi le fonctionnaire de police qui était en protection », explique cette dernière.

Le conducteur et sa passagère grièvement blessés

Le deuxième policier qui était au contact du conducteur, a alors tenté d’immobiliser le véhicule avant que celui-ci ne soit entraîné sur plusieurs mètres par le conducteur qui a alors fait une marche avant. « Les deux policiers ont alors fait usage de leurs armes administratives », précise Laëtitia Vallar.

Grièvement blessés, le conducteur et sa passagère ont été transportés en urgence à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Quant aux deux policiers, ils ont été également transportés à l’hôpital.



Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire du 93 ainsi qu’à l’inspection de la police nationale.

