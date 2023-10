Paris. Une famille ligotée par quatre cambrioleurs : le père frappé à coups de marteau

Quatre individu ont fait irruption dans un domicile familial situé dans le 3e arrondissement de Paris dans la nuit de samedi à dimanche. Le père a été violemment agressé.

Un traumatisme qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Dans la nuit de samedi à dimanche, une famille a été séquestrée par quatre individus à leur domicile situé dans le 3e arrondissement de la capitale.

Selon Le Parisien, le couple et leurs deux filles dont une petite, se trouvait chez eux lorsque plusieurs cambrioleurs ont fait irruption en brisant la fenêtre du logement. Les individus vêtus de noir et porteurs de masques chirurgicaux, ont dans un premier temps ligoté la mère, la fille et la petite-fille dans une des chambres du domicile. Ils ont ensuite emmené le père avec eux avant de le frapper à coups de marteau afin que ce dernier donne le code de son coffre-fort.

Après plusieurs minutes de calvaires, les malfaiteurs sont ensuite repartis. Alertés, les policiers sont arrivés sur les lieux aux environs de 5 heures du matin quelques instants après les faits. Ces derniers ont contacté les pompiers qui ont pris en charge le père de famille blessé à la tête.

Une enquête pour « vol à main armée » a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Ce n’est pas la première fois que des individus pénètrent de nuit dans un domicile pour séquestrer des familles. La nuit précédente, une autre famille a été attaquée dans les mêmes circonstances à Raincy en Seine-Saint-Denis par trois hommes.

Il y a quelques jours, c’est l’animateur, Bruno Guillon, qui a lui aussi été séquestré avec sa femme et son fils âgé de 14 ans à son domicile en pleine nuit. Très choqué, l’animateur s’était confié quelques jours après cette agression particulièrement traumatisante.