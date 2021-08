Un père et son fils n’ont plus donné signe de vie depuis le 27 aout dernier. La gendarmerie a publié sur sa page Facebook un appel à témoins pour tenter de les retrouver.

Un père de famille et son fils âgé de 7 ans sont portés disparus depuis le vendredi 27 août 2021 à Saint-Agrève. Suite à cette disparition inquiétante, les gendarmes du département ont publié un appel à témoins pour tenter de les retrouver.

Dans une publication Facebook, la gendarmerie qui parle d’« éléments inquiétants », recherche activement Warren, 7 ans, et son père Sandro, âgé quant à lui de 40 ans. L’enfant de type méditerranéen à les yeux et les cheveux de couleur marron et mesure environ 1.30 m et est de corpulence normale.

Son père de type maghrébin a les yeux marrons et les cheveux de couleur noire. Il mesure 1.80 m et est de corpulence mince. Ces derniers sont susceptibles de circuler à bord d’une Peugeot 206 de couleur noire immatriculée AJ-310-KP.

La gendarmerie demande à tout témoin de ne pas intervenir soit même et de prendre directement contact avec les gendarmes.

Par La Rédaction