Marche contre l’antisémitisme à Paris : 105.000 personnes ont manifesté ce dimanche

Il y avait du monde ce dimanche à Paris pour la grande marche contre l’antisémitisme.

Près de 105.000 personnes ont défilé ce dimanche après-midi à Paris lors de la grande marche contre l’antisémitisme, selon les chiffres de la préfecture de police.

De nombreuses pancartes et messages de soutien étaient présents dans l’imposant cortège emmené par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.

Emmanuel Macron n’a pas participé à la grande marche contre l’antisémitisme

Si le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, n’a pas souhaité participer à cette grande marche contre l’antisémitisme, de nombreux politiques étaient présents comme la Présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, le Président de Reconquête, Eric Zemmour ou encore les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy qui ont répondu à cet appel.

Pour Joël Mergui, président d’honneur du Consistoire central de France, l’absence d’Emmanuel Macron à ce rassemblement, est une « déception de la communauté juive » comme l’a fait savoir ce dernier au micro de BFMTV.

Une absence également soulignée par le président du CRIF, Yonathan Arfi qui a déclaré en fin de manifestation que sa « présence aurait rendu cet évènement encore plus historique » ajoutant que « le pire pour les juifs c’est de se sentir seuls ; ce mur-là est tombé aujourd’hui. »

Emmanuel Macron s’est quant à lui adressé auprès des Français samedi soir, par le biais d’une lettre publiée par le journal du Parisien. Une lettre dans laquelle le chef de l’Etat a déploré une « insupportable résurgence d’un antisémitisme débridé. »

Les autorités espèrent désormais que cette forte mobilisation puisse calmer les tensions et les violences qui ont lieu en France depuis les attaques terroristes perpétrées le 7 octobre dernier par le mouvement du Hamas.