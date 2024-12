TEST. Star Wars Outlaws : que vaut le nouveau titre tant attendu d’Ubisoft ?

Annoncé lors de L’Ubisoft Forward en 2023, Star Wars Outlaws promettait une expérience immersive dans l’univers de la saga Star Wars. Quand est il réellement de ce titre d’Ubisoft ? On vous dit tout !

Après de longs mois d’attente, Star Wars Outlaws pointe enfin le bout de son nez ce vendredi 30 août 2024. Nous avons eu le privilège de le recevoir plusieurs jours avant sa sortie pour le test. Voici notre verdict sur le nouveau titre tant attendu d’Ubisoft.

Il faut se le dire, cela faisait longtemps que l’on attendait un univers de la mythique saga Star Wars en monde ouvert. Ubisoft a rendu ce rêve possible grâce à son nouveau titre Star Wars Outlaws qui avait été annoncé lors de L’Ubisoft Forward en 2023.

Présentation du jeu Star Wars Outlaws

Après une intense cinématique de présentation, nous prenons le contrôle du personnage Kay Vess, une hors-la-loi charismatique et audacieuse, qui navigue dans les zones d’ombre de la galaxie, cherchant à se faire une place parmi les figures les plus redoutées de l’univers criminel. Accompagnée de son fidèle compagnon Nix, un petit alien aussi attachant qu’utile, Kay doit user de ruse, de discrétion, et de force pour survivre dans un monde où le moindre faux pas peut être fatal.

Kay Vess n’est pas une héroïne typique de Star Wars : elle n’est ni une Jedi ni une Sith, mais une survivante tentant de tracer son propre chemin. Cela permet au jeu de s’éloigner des histoires traditionnelles de la saga pour explorer des aspects plus terre-à-terre de la vie dans la galaxie, offrant une perspective rafraîchissante et originale.

Nyx, un fidèle compagnon de jeu !

Côté gameplay, les joueurs joueront à la troisième personne (le personnage devant la caméra). Bien qu’un peu complexe au départ à cause de nombreuses fonctionnalités en jeu, le gameplay devient très intéressant au bout de quelques heures de jeu. Kay Vess pourra sauter, s’accroupir et se cacher, marcher ou courir dans les différentes zones du jeu.

Le jeu qui offre une quête principale, proposera aux joueurs de nombreuses quêtes et missions annexes au fur et à mesure de votre progression. Des missions qui s’annoncent riches en rebondissements et il faudra de nombreuses fois user de votre force mais aussi de votre stratégie et discrétion pour pouvoir battre les ennemis qui se mettront sur votre chemin.

Nyx, le petit alien qui vous suivra tout au long de votre aventure vous sera d’une aide précieuse. Ce dernier a en effet la possibilité de passer dans les recoins et les zones qui ne vous sont pas toujours accessibles. De plus Nyx aura la capacité de voler des objets sur les différents personnages du jeu qui croiseront votre route ou pourra actionner des boutons cachés permettant d’ouvrir des portes verrouillés. Enfin, le petit alien pourra parfois vous aider à progresser dans des missions d’infiltration en trompant la vigilance des ennemis ou même en engageant le combat à distance, en attaquant directement des cibles ou en faisant exploser des barils.

De son côté, l’héroïne disposera de précieux atouts permettant de lui simplifier la vie dans sa progression. Kay Vess disposera d’un Kit de piratage pour déverrouiller portes les plus complexes, ainsi que de différents objets comme un piège, un fumigène ect… ainsi que des compétences qui devront s’apprendre au fur et à mesure de votre aventure.

Un Monde Ouvert pour Explorer la Galaxie

L’un des aspects les plus novateurs de Star Wars Outlaws est son format en monde ouvert. Contrairement aux précédents jeux de la franchise, souvent plus linéaires, Outlaws permet aux joueurs de se déplacer librement à travers différentes planètes, chacune offrant un environnement unique, avec ses propres dangers, missions, et opportunités. Ce monde ouvert est soutenu par le moteur Snowdrop d’Ubisoft, garantissant des graphismes de haute qualité et une immersion totale dans l’univers de Star Wars.

Une Période Inédite à Explorer

Star Wars Outlaws se déroule entre les événements de L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, une époque troublée où l’Empire est à l’apogée de son pouvoir, mais où la rébellion commence à prendre de l’ampleur. Cette période, relativement peu explorée dans les jeux précédents, offre un cadre riche pour le développement de l’intrigue.

Les joueurs pourront interagir avec des figures emblématiques de l’univers Star Wars, mais aussi rencontrer de nouveaux personnages, dont certains pourront devenir des alliés ou des ennemis en fonction des choix effectués. Ces décisions auront un impact direct sur le déroulement du jeu, rendant chaque partie unique.

Une pilote chevronnée !

Star Wars Outlaws promet une expérience de jeu variée, mêlant exploration, combat, et infiltration. Les joueurs devront faire preuve de stratégie pour accomplir leurs missions, que ce soit en choisissant l’approche furtive pour éviter les patrouilles impériales ou en engageant des combats frontaux. Les interactions sociales joueront également un rôle clé, avec un système de réputation qui influencera les relations de Kay avec les différents groupes criminels et factions de la galaxie.

De plus, le jeu offre la possibilité de piloter divers véhicules, notamment des speeder bikes et, bien sûr, des vaisseaux spatiaux pour voyager entre les planètes. Les séquences de combat spatial ajouteront une dimension supplémentaire à l’expérience de jeu, permettant aux joueurs de se sentir pleinement immergés dans l’univers de Star Wars.

Conclusion : Un Nouveau Chapitre dans l’Univers Star Wars réussi !