TEST. FC 25 : Une nouvelle ère pour la simulation de football

Adieu FIFA, bonjour FC

Depuis plus de 30 ans, la franchise FIFA a régné sur les simulations de football, devenant un incontournable pour des millions de joueurs à travers le monde. Cependant, après la fin du partenariat historique avec la FIFA, EA Sports a décidé de rebaptiser sa franchise EA Sports FC, donnant ainsi naissance à FC 25. Si ce changement de nom a fait couler beaucoup d’encre, le contenu du jeu demeure dans la continuité des opus précédents, avec des améliorations substantielles sur plusieurs aspects.

Graphismes de nouvelle génération

Sur le plan visuel, FC 25 pousse encore plus loin les capacités des consoles de nouvelle génération et des PC haut de gamme. Grâce au moteur Frostbite mis à jour, les détails des joueurs, des stades et des environnements sont plus réalistes que jamais. La modélisation des visages, les animations et les mouvements corporels sont d’un niveau de fidélité impressionnant, renforçant l’immersion sur le terrain. L’atmosphère des matchs est sublimée par des effets lumineux réalistes, des ombres dynamiques et des conditions météorologiques changeantes qui influencent réellement le gameplay.

Un gameplay peaufiné

EA Sports a su capitaliser sur les retours des joueurs en apportant des ajustements significatifs au gameplay. Le rythme des matchs est plus équilibré, avec une meilleure gestion de la physique du ballon et des collisions. Les passes et les dribbles sont plus naturels, et les joueurs réagissent de manière plus intuitive aux situations de jeu. Une nouvelle fonctionnalité baptisée PlayStyles permet de personnaliser encore davantage les tactiques et le comportement des joueurs sur le terrain, rendant chaque match unique.

De plus, l’intelligence artificielle a été revue à la hausse : les équipes contrôlées par l’IA s’adaptent plus finement aux schémas tactiques adverses et aux situations de match. Les attaquants cherchent mieux les espaces, tandis que les défenseurs anticipent avec plus d’intelligence, offrant ainsi une expérience plus authentique et stimulante pour les joueurs en solo.

Modes de jeu classiques et nouveautés

Les modes de jeu qui ont fait la renommée de la série sont toujours présents dans FC 25, tels que le mode Carrière, le mode Ultimate Team et les matchs en ligne. Le mode Carrière a été enrichi de nouvelles options de gestion, notamment des conférences de presse interactives et une plus grande liberté dans la gestion des transferts. Les joueurs peuvent également incarner un entraîneur et vivre une expérience plus immersive, avec des décisions stratégiques influant directement sur la performance de l’équipe.

Ultimate Team, pour sa part, continue d’évoluer avec de nouvelles cartes de joueurs légendaires, des événements spéciaux et des défis hebdomadaires. EA Sports a également intégré un système de progression plus équilibré, en écoutant les critiques de la communauté concernant les microtransactions.

Licences et immersion totale

Malgré la rupture avec la FIFA, FC 25 a conservé un grand nombre de licences officielles. Les grands championnats européens comme la Premier League, la Liga, et la Bundesliga sont toujours présents avec leurs équipes, stades et logos officiels. EA Sports a également signé de nouveaux partenariats avec des ligues internationales, apportant encore plus de diversité dans les équipes jouables.

Le souci du détail va même jusqu’à l’ajout de nouvelles célébrations, des chants de supporters spécifiques à chaque stade, et des éléments de personnalisation inédits pour les équipes et les joueurs.

Verdict :