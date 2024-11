Test. Call Of Duty Black Ops 6 : Un retour en force pour Treyarch

Sorti le vendredi 25 octobre sur consoles et pc, le sixième opus de la série Black Ops fait un retour fracassant !

Call of Duty: Black Ops 6 nous plonge une nouvelle fois dans un univers d’espionnage, de manipulation, et de technologie de pointe. S’appuyant sur l’expérience des précédents jeux de la série Black Ops, cet opus mêle des combats ultra-dynamiques, une intrigue palpitante, et des mécaniques de gameplay innovantes. Ce test explore les principaux aspects du jeu pour savoir s’il parvient à répondre aux attentes des fans.

Campagne

Dans Black Ops 6, c’est tout d’abord la campagne du jeu qui offre un gameplay intense avec un scénario particulièrement travaillé pour ce sixième opus de la série Black Ops. Autant dire que pour cette campagne, Treyarch a fait les choses en grand puisque le mode solo offre un gameplay et une histoire palpitante que vous n’êtes pas prêt d’oublier de si peu. La campagne propose 10 grosses missions qui vous feront voyager aux quatre coins du monde, dans la Guerre du Golfe et du régime de Saddam Hussein.

Vous vous retrouverez ainsi projeté en Irak, en Bulgarie, au Koweït ou encore aux Etats-Unis pour des scénarios particulièrement bien travaillés et des missions bien complexes pour certaines d’entre elles. Entre les différents combats que vous aurez à amener durant votre campagne, vous aurez la possibilité de vous reposer dans un QG qui permettra à votre personnage de se préparer physiquement et mentalement pour les autres missions. C’est dans ce même QG que vous pourrez gérer et améliorer vos armes et équipements et compétences avant de repartir sur le front. Votre équipement pourra être amélioré durant toute votre progression grâce à l’argent que vous aurez accumulé en récupérant des billets verts sur les différentes maps du jeu que vous aurez à explorer durant votre périple.

Les missions sont diverses et variées et plus ou moins soutenues, ce qui offre un gameplay particulièrement maîtrisé pour ce nouvel opus de la série des Black Ops.

Gameplay

Côté gameplay, on retrouve les bonnes sensations des opus précédents de la série Black Ops, avec des combats soignés et travaillés. Les mouvements de votre personnage sont fluides et les attaques furtives. On notera toutefois un petit bémol pour ce qui est de la gestion des glissades de votre personnage, particulièrement complexes à prendre en main quand il s’agit d’esquiver les tirs de vos ennemis mais qui peuvent toutefois s’avérer très utiles pour éviter de mourir sous les balles adverses.

En plus des glissades, vous aurez la capacité de pouvoir effectuer un saut plongeant, ce qui peut là encore s’avérer particulièrement intéressant pour pouvoir attaquer vos ennemis par surprise.

L’interface du jeu a quant à elle été retravaillée et offre ainsi un menu plus épuré et plus simple à parcourir quant on compare celui-ci au dernier Modern Warfare III. Un menu beaucoup plus simpliste mais toujours aussi complet pour pouvoir ainsi modifier ses armes, ses paramètres et les différentes compétences du jeu.

L’intelligence Artificielle (IA) est également montée en puissance dans ce sixième volet de la série, avec des joueurs beaucoup plus complexes à tuer et qui sont prêt à se protéger à leur manière quand vous leur faite front.

Multijoueurs

On ne pouvait bien évidemment pas sauter le chapitre du multijoueurs qui prend une place particulièrement important dans l’univers des Call of Duty et on peut dores et déjà vous annoncer que le multi de Black Ops 6 est l’un des meilleurs de la série. Pour la simple et bonne raison que celui-ci offre des nouvelles maps particulièrement soignées et travaillées avec des détails et des animations à couper le souffle.

Comme pour les opus précédents, on y retrouve le traditionnel mode zombie en plus des différents modes multi des Call Of Duty (MME, MG, Domination, Élimination confirmée, Recherche et Destruction, Point Stratégique, Quartier Général…). Et cerise sur le gâteau, il est même possible de désactiver les Killstreaks, cette fonctionnalité obtenue lorsqu’un joueur réalise un certain nombre de kills d’affilée sans mourir.

L’autre grand atout de ce multijoueur, est le calibrage correcte du SBMM autrement dit le Skill-based Matchmaking qui permet de regrouper les joueurs selon leur niveau de compétence afin de créer des parties équilibrées. Un SBMM qui avait en partie été mis de côté dans les opus précédents, provoquant la colère des joueurs les moins expérimentés du jeu, qui avaient tendance à se retrouver dans des parties non équilibrées.