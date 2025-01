Test Donkey Kong Country Returns HD : le retour du duo gagnant sur Switch

Quinze ans après avoir marqué la génération des joueurs sur Wii, Donkey Kong Country Returns fait son grand retour dans une version remasterisée et en haute définition du Nintendo Switch. Le duo Donkey et Diddy Kong sont-ils toujours à la hauteur ? C’est ce que nous allons voir dans cet article test ci-dessous…

Sorti sur Nintendo Wii en 2010, le jeu Donkey Kong Country Returns avait su marquer tout une génération de joueurs sur ce jeu de plateforme haut en couleur qui vient désormais de ressortir dans une version totalement remasterisée et en HD.

Une haute définition soignée

Dans cette nouvelle version du jeu, ce qui frappe tout d’abord, ce sont les qualités visuelles et les textures qui ont été entièrement retravaillées pour donner au jeu un aspect encore plus fluide et surtout plus immersif qui rendent les environnements luxuriants comme la jungle, les volcans en éruption ou encore les temples mystérieux plus beaux que jamais.

Donkey Kong Return HD Donkey Kong Return HD Donkey Kong Return HD

Côté gameplay, le jeu promet tout ce qu’un jeu de plateforme offre dans sa diversité. D’une, son côté coopératif qui permet de prendre le contrôle de Donkey ou Diddy pour s’entraider dans des niveaux variés ou la difficulté prendra tout son sens au fur et à mesure de votre progression. Il vous faudra parfois réfléchir avant de poursuivre votre chemin et user de stratégie lorsque vous ferez face à un boss stratégique.

Dans Donkey Kong Returns HD, en plus de devoir franchir les niveaux jusqu’au bout, vous aurez également des challenge de lvl tout au long de votre aventure. Comme par exemple la possibilité de récupérer les 4 lettres de « KONG » réparties par niveau ou encore la possibilité de terminer un niveau en mode « Chrono ». Autant de défis qui vous permettront de pouvoir terminer le jeu à 100% pour celle est ceux qui veulent un peu plus « tryard » le jeu.

Notons que pour chaque niveaux « chrono » terminés, il vous sera possible de recevoir une médaille d’or si vous arrivez à performer mais sachez que terminer un mode chrono très rapidement ne sera pas si simple.

Malgré son lifting graphique, le jeu reste fidèle à son gameplay original. Le duo iconique, Donkey Kong et Diddy Kong, traverse des niveaux au level design soigneusement élaboré, alternant phases de plateforme millimétrées, séquences en chariot de mine effrénées et combats de boss stratégiques. La difficulté, marque de fabrique de la franchise, est toujours au rendez-vous, offrant un challenge gratifiant aux amateurs de plateforme.

Donkey Kong Return HD Donkey Kong Return HD Donkey Kong Return HD

Cette édition HD introduit également quelques améliorations bienvenues, comme des temps de chargement réduits et une compatibilité avec des contrôleurs modernes, offrant un confort de jeu optimal.

Une bande-son inoubliable

Impossible de parler de Donkey Kong Country Returns sans mentionner sa bande-son magistrale. Composée par Kenji Yamamoto, elle mêle morceaux inédits et réinterprétations des thèmes cultes de la série originale. La version HD ne se contente pas d’être une simple réédition sonore, mais propose des arrangements légèrement enrichis pour profiter pleinement des systèmes audio modernes.

Un retour triomphant, mais pas sans défauts

Bien que cette version HD soit un véritable plaisir à redécouvrir, elle n’échappe pas à quelques critiques. Certains joueurs auraient aimé voir du contenu supplémentaire, comme des niveaux inédits ou de nouveaux modes de jeu. De plus, si l’amélioration graphique est indéniable, elle ne résout pas les frustrations liées à certains contrôles qui peuvent sembler datés.

Donkey Kong Return HD Donkey Kong Return HD Donkey Kong Return HD