La canicule de 2022 n’aura épargné personne. Tout au long de cet été 2022, nombreux ont été les français à chercher des points frais quand d’autres ont préféré investir dans des climatiseurs et climatisations.

Le marché de la climatisation n’a jamais été aussi en hausse depuis 2004 selon la société Thermor. « En 2021, le marché français du split (Système avec une unité intérieure et une unité à l’extérieur) était de 840 000 unités, soit 1,6 climatisation posée par minute en France. En 2022, on anticipe une prévision à +10 %. »

Et cette année, les ventes de climatiseurs se sont envolées en raison des fortes canicules survenues en France. Une aubaine pour les nombreuses entreprises françaises qui ont vu leur chiffre d’affaire en hausse.

Si bon nombre de français se sont rués dans les magasins dès la première vague de canicule, pour y acheter des climatisations portatives, des climatiseurs ou encore des ventilateurs, d’autres ont préféré l’installation de climatisation régions parisiennes.

En effet, plusieurs professionnels proposent l’installation de climatisation avec ou sans chauffage réversible dans le but d’opter pour une climatisation réversible pas cher et de qualité. L’installation d’une climatisation réversible est souvent plus plébiscité par sa double fonctionnalité. Et pour cause, celle-ci produit plus de chaleur qu’elle n’en consomme ce qui permet donc une diminution de la consommation d’énergie et surtout d’alléger considérablement votre facture énergétique.

L’économie d’énergie réalisée pour se chauffer en période hivernal permettra de couvrir le coût lié à l’utilisation de la climatisation en été.

Différents types de climatisations

Les entreprises proposent aux particulier différents type de climatisations qui s’adaptent aux besoins des clients, à savoir : les climatisations murales, les climatisations consoles, les climatisations gainables, les climatisations mobiles, les climatisations à cassette, les climatisations VRV/DRV, les climatisations à eau ou encore les climatisations à technologie Inverter.

Climatisations murales : Les climatisations murales sont les climatisations les plus répandues chez les particuliers. Ces dernières qui sont fixées au mur, s’adaptent à tous les types de pièces ainsi qu’à la superficie à climatiser.

Climatisations consoles : Les climatisations consoles ressemblent fortement aux climatisations murales mais la différence vient du faite que ces dernières sont fixées en partie basse, d’où leur appellation de console.

Climatisations gainables : Les climatisations gainable ont pour but de se fondre dans votre habitation. Elles sont généralement camouflées via un faux-plafond, dans les combles et parfois mêmes dans les planchers. Pour ce type d’installation, les entreprises recommandent en général que la climatisation soit installée lors d’une construction neuve ou lors d’une rénovation à cause des travaux importants que cela peut occasionner.

Climatisations mobiles : Les climatisations mobiles portent en effet leur nom parce qu’elles ont la particularité d’être déplacée à tout moment dans votre habitation. Certaines d’entre elles disposent toutefois d’un flexible d’extraction dont l’embout nécessite d’être placé à l’extérieur de votre domicile. Cela ne concerne pas toutes les climatisations mobiles.

Climatisations à cassette : Les professionnels vous redirigeront vers ce type de climatisation qui est principalement réservée aux grandes villas et lofts où aux espaces de bureaux comme les open space de grande superficie. Cette climatisation a la particularité de se fondre dans les faux-plafond et d’être visible par une seule cassette qui diffuse l’air conditionné.

Climatisations VRV/DRV : Dans certains logements de grande superficie, les professionnels vous recommanderont l’installation d’une climatisation de type VRV/DRV. Bien que ce nom peut paraître inconnu, ces types de climatisations sont particulièrement performantes grâce à une gestion de précision de l’air ambiant.

Climatisations à eau : Dans le cas où certains logements ne peuvent pas être équipés de climatisation à air conditionné, les personnes seront alors redirigées vers un système de climatisation à eau. Celles-ci fonctionnent sans unités extérieures et sont directement connectées au réseau local d’eau.

Climatisations à technologie Inverter : Les climatisations Inverter font parties des systèmes les plus performants en matière d’économies d’énergie. Si elles sont plus chères à l’achat, ces clims permettent en effet de réaliser d’importantes économies d’électricité tout au long de l’année.