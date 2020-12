Adnoune : l’entrepreneur expert en marchés financiers

Posted by La Rédaction on. Updated:

Si beaucoup n’osent pas tenter la voie de l’entrepreneuriat par peur d’échouer et de ne pas être à la hauteur, Adnane, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Adnoune, est l’exemple parfait qu’il n’existe pas d’âge ou de parcours type pour réussir.

Fondateur de Lynxity, sa plateforme d’entraide pour les débutants en investissements, Adnoune est rapidement devenu la référence à ne pas louper, dans le secteur du trading.

Une aspiration précoce pour l’entrepreneuriat

A 25 ans seulement, et entrepreneur depuis plus de 6 ans déjà, Adnoune a toujours su qu’il deviendrait chef de sa propre entreprise. C’est assez tôt, depuis son adolescence, qu’Adnoune commençait déjà, à exprimer son potentiel d’entrepreneur. En effet, alors que les adolescents de son âge passent leurs temps à vaquer à leurs loisirs des plus classiques, Adnoune, lui, a d’autres passe-temps.

C’est en parallèle de ses études, que le lycéen commence, en 2014, à s’adonner à une occupation de réparation de téléphones, non des plus courantes pour un adolescent. Loin d’être enjoué par le système scolaire, le jeune Adnoune, passionné d’informatique, délaisse peu à peu le lycée pour se concentrer sur sa nouvelle petite activité qui le passionne. Sans se douter que celle-ci prendrait finalement de l’ampleur.

C’est après avoir raté son bac scientifique que le jeune Adnoune a décidé de s’investir réellement dans son activité de téléphonie et d’ouvrir son petit local à Strasbourg, ville dans laquelle il réside et a réussi à développer sa petite clientèle de proximité.

Avec des parents très inquiets pour l’avenir de leur fils, ayant décroché du système scolaire, Adnoune met tout en œuvre pour leur prouver que son projet de réparation de téléphones portables tient la route.

C’est ainsi que petit à petit, le jeune entrepreneur est parvenu à fidéliser et diversifier de plus en plus sa clientèle, au point de pouvoir générer un chiffre d’affaires assez conséquent, surtout pour un adolescent de son âge.

Fier d’avoir réussi à obtenir une réelle affaire qui marche, Adnoune reste pourtant un jeune entrepreneur avec la tête sur les épaules. C’est avec une grande maturité et intelligence que le jeune garçon se met en tête de trouver la meilleure des stratégies qui lui permettrait d’évoluer encore plus, grâce aux bénéfices tirés de son activité.

Le choix des placements financiers

Loin d’être dépensier et parce qu’issu d’une famille modeste, Adnoune, ayant toujours eu une vision long terme de ses projets, cherche un moyen de faire fructifier ce capital, tant mérité. Et le hasard fait plutôt bien les choses. N’ayant jamais entendu parler du domaine du trading, ou s’y étant peu attardé, Adnoune commence pourtant à s’intéresser à ce secteur, après une discussion échangée avec l’un de ses amis.

C’est d’abord avec réticence et méfiance que le jeune entrepreneur se penche sur ce nouveau secteur. Mais soutenu par son ami, déjà professionnalisé dans le domaine du trading, Adnoune décide finalement de s’investir totalement, et de faire confiance à son instinct.

De plus en plus passionné par toutes les possibilités offertes par les placements financiers, le jeune entrepreneur commence d’abord, par sécurité, à procéder à ses premiers investissements grâce à un portefeuille virtuel.

Le mouvement Lynxity

Force est de constater que ses investissements via son portefeuille virtuel fonctionnent, Adnoune décide de sauter le pas, et d’investir son capital.

Un choix opportun grâce auquel tout a commencé pour le jeune investisseur.

Parvenant à obtenir des revenus complémentaires de plus en plus intéressants, Adnoune n’a pas tardé à susciter la curiosité au sein de son entourage.

Dans une optique transmission de son expérience, Adnoune crée son petit canal telegram, dans lequel il prodigue ses conseils pour aider à choisir les meilleures opportunités d’investissements financiers.

Petit à petit, ce ne sont plus seulement ses proches mais un large nombre de personnes qui souhaitent eux aussi, suivre le parcours de ce jeune investisseur prodige.

C’est ainsi qu’en 2018, son canal télégram explose et devient Lynxity, la plateforme d’entraide pour les novices en investissements.

Le canal télégram pour les débutants en marchés financiers

Grâce à Lynxity, Adnane alias Adnoune a réussi à démocratiser un secteur initialement réservé aux investisseurs expérimentés. Le canal télégram permet désormais de rendre accessible, à tous les novices en investissements, les meilleures opportunités.

Une plateforme ludique, accessible depuis son smartphone, offrant une réelle liberté géographique et surtout de temps.

Et puisqu’Adnoune a commencé à investir via un portefeuille virtuel, c’est une fonctionnalité que ce dernier a mis un point d’honneur à mettre en avant sur son canal télégram.

Lynxity permet de ce fait de se faire la main, tout comme Adnoune à ses débuts, afin de prendre confiance, et de pouvoir par la suite, investir son propre capital.

Ensuite, il ne reste plus qu’à « copier-coller » les opportunités d’investissements partagées par Adnoune.

Une plateforme de confiance, sur laquelle il est possible de sélectionner les meilleures stratégies de rendement, sans minimum de capital.

Et pour ceux qui souhaitent sécuriser leurs placements, il est évidemment possible sur Lynxity de limiter les pertes en capital grâce à un algorithme intelligent. Capital qui peut également être retiré à tout moment sans contrainte, puisque la plateforme ne possède pas l’argent de ses utilisateurs, qui restent maitre de leurs fonds investis.

Un réel accompagnement de sa communauté

Depuis le lancement de Lynxity, Adnoune, fier de sa communauté, qu’il n’hésite pas à aller rencontrer et à mettre en avant sur ses réseaux sociaux et sur sa chaine Youtube Adnouune Lynxity, se veut être dans une réelle optique d’encouragement.

Au-delà de partager les opportunités les plus rentables pour obtenir de potentiels rendements complémentaires, Adnoune a eu le souhait de mettre en place des formations pour éduquer

financièrement les membres de Lynxity. Dans une réelle optique de démocratisation du secteur et afin que la communauté de son canal télégram puisse devenir autonome et à l’aise dans le domaine du trading, Adnoune et son équipe d’investisseurs forment les membres de Lynxity afin qu’ils puissent développer, une réelle éducation financière.

C’est dans une optique de partage et dans une ambiance familiale que la communauté de Lynxity peut suivre les formations d’Adnoune et de son équipe.

Une réelle valeur ajoutée qui offre la possibilité, en plus de générer des revenus complémentaires, de comprendre les enjeux du monde de la finance.

Un beau parcours d’humilité et de générosité pour le jeune Adnoune !