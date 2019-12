Le Comité Social et Économique : Tout ce qu’il faut savoir

Posted by La Rédaction on. Updated:

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, le président de la République, Emmanuel Macron, a crée par ordonnance en date du 22 septembre 2017, le Comité Social et Économique. Cette instance a pour objectif d’améliorer les conditions de travail en France. Qu’est-ce que le CSE ? Que faut-il savoir au sujet de ce comité représentatif du personnel ?

Le comité social et économique, c’est quoi ?

Le comité social et économique (CSE) est la nouvelle instance représentative du personnel. Il a été mis en place pour succéder aux anciennes instances que sont:

le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),

le comité d’entreprise (CE);

les délégués du personnel (DP).

Le CSE est aujourd’hui l’unique institution représentative du personnel au sein de l’entreprise. Il est obligatoire pour toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés. Son rôle et son fonctionnement varient en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise.

Le CSE, un lieu unique de formations

Le CSE offre un ensemble de formations aux représentants du personnel. Ces formations sont lien avec leur mandat. Tout d’abord, les représentants qui effectuent leur premier mandat bénéficient d’un stage de formation d’au plus 5 jours pour découvrir et comprendre le fonctionnement du CSE et leur rôle en tant que membres. Ensuite, ils reçoivent d’autres formations dans les domaines tels que le sécrétariat, le droit du travail, le bien-être au travail, l’élaboration et la gestion du budget, la négociation commerciale, la gestion d’équipe, etc. Ainsi, lorsque vous suivez une formation cse, vous allez acquérir l’ensemble des compétences professionnelles ci-dessous :

Compétences sur le fonctionnement du CSE ;

Compétences en finance et comptabilité ;

Compétences en gestion des ressources humaines ;

Compétences juridiques ;

Compétences managériales ;

Compétences commerciales.

Comment suivre les formations ?

La procédure à suivre pour bénéficier des formations CSE est très simple. Voici ce qu’il faut faire :

Identifier vos besoins de formation ;

Définir votre projet de formation ;

Choisir le formateur ;

Obtenir l’autorisation de votre employeur ;

Souscrire à la formation.