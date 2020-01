Posted by La Rédaction on. Updated:

Des dizaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées de chez elles après les impressionnants incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs semaines.

Ils sont incontrôlables depuis maintenant plusieurs semaines et menacent encore de progresser dans les prochains jours. L’Australie fait face à des violents incendies qui touchent plus particulièrement le sud-est du pays.

Une centaine d’incendies se sont déclarés sur tout le pays

L’air devient irrespirable et les personnes qui n’ont pas encore été évacuées, vivent en permanence avec des masques pour se protéger des fumées qui ont recouvert le ciel australien. Les incendies qui ont débuté depuis septembre 2019 sont incontrôlables et ont déjà parcourus une surface équivalente à deux fois la Belgique, soit six millions d’hectares qui sont partis en fumée.

Les feux qui ont décimé de nombreuses régions, ont tué 23 personnes et plusieurs autres sont portées disparues. Au moins 500 millions d’animaux ont été décimés par les incendies, ce qui représenterait 20% de la population des koalas, l’animal emblématique du pays qui trouve principalement refuge dans les arbres.

Les pompiers tentent comme ils peuvent de venir en aide à ces animaux en les mettant à l’abri et en leur donnant de l’eau, la plupart d’entre eux étant à bout de force.

📹 #Australie🇦🇺: un pompier australien donne de l'eau à un koala assoiffé au milieu de l'#incendie de Cudlee Creek à Adelaïde. Des images d'Oakbank Country fire service #AFP pic.twitter.com/btQ9Db0dx9 — Agence France-Presse (@afpfr) December 24, 2019

Près de 100.000 personnes ont été évacués depuis le début des incendies. Le sud-est du pays est principalement touchés par les flammes et certaines personnes ont été contraintes de trouver refuge sur les plages en attendant d’être mises à l’abri par les autorités.

Ces feux se propagent à une vitesse impressionnante à cause des vents forts mais aussi de la sécheresse et les fortes température en cette période de l’année.

Des réservistes en soutien aux pompiers

Les pompiers qui luttent jours et nuits face aux flammes sont quasiment impuissants à cause des nombreux incendies. Selon le Premier ministre, Scott Morrison, 3000 réservistes vont être envoyés dans les prochaines heures en soutien aux hommes du feu. « Sachez que chaque heure, chaque jour, le gouvernement et les autorités locales et fédérales travaillent main dans la main pour s’assurer que le soutien et les ressources nécessaires sont mises en œuvre pour améliorer les situations les plus difficiles. » a récemment indiqué ce dernier alors qu’il a récemment fait l’objet de nombreuses critiques sur sa gestion de crise.

Alors qu’il était venu à Cobargo, une petite ville de Nouvelles Galles du Sud, à la rencontre des pompiers et des habitants dans une région particulièrement ravagée par les flammes, le Premier ministre a été hué et insulté par ces derniers. « Vous n’êtes pas le bienvenu ici » ; « vous n’obtiendrez aucun vote ici, vous êtes un idiot » ont lâché certains d’entre eux au bord des larmes.