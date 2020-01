Posted by Christine Hochet on. Updated:

Le responsable du music-hall transformiste parisien de Montmartre qui porte son patronyme était âgé de 88 ans Michel Catty, dit Michou, le légendaire responsable d’un music-hall à Paris qui se trouve rue des Martyrs à Montmartre (Paris dans le 18 éme arrondissement) est décédé, a communiqué son adjoint.

Il s’est éteint, ce matin dimanche 26 janvier 2020. Il aura travaillé plus d’une soixantaine d’années sur les hauteurs parisienne.

Il avait fait l’acquisition en 1956 de son légendaire music-hall qui recevait chaque jour des personnalités et des personnes qui n’étaient pas connus, venir souper en assistant à un show avec de la musique, avec des transformistes chantant des mélodies d’ immenses artistes qui ont marquées le public, toute générations confondues.

Au départ, c’était un modeste bar, l’endroit commence à prendre de l’ampleur au cours des années. En 1961, Michou démarre ces numéros de transformistes. À Paris, beaucoup de personnes savent où se situe le 80 rue des Martyrs. À l’étranger également. En Chine, aux Etats-Unis, en Australie, le music-hall de Michou a su se faire une authentique popularité dans le monde entier.

Durant six ans, Chez Michou est l’endroit des festivités étincelantes et extravagantes, recevant par ailleurs des célébrités mémorables, que des inconnus en ses lieux. Artistes de variétés, comédiens, personnalités de la politique. Dalida, Edith Piaf, Sylvie Vartan ou Diana Ross. L’atmosphère de l’endroit, la convivialité et les représentations on bercer les Français.

Après les premiers numéros, Stromae, Zaz ou encore Adèle sont également fasciné par le maître communicatif et son music-hall.

Michou était facilement repérable avec ses complets et ses longues-vues opaque bleu. Les habitants de la Rue des Martyrs le croisaient régulièrement.

Dernièrement, il avait parlé de ses recommandations concernant son music-hall : il avait alors déclaré : “Que mon music-hall succombe avec moi”. Pour des funérailles, il aurait donc tout envisagé. Un service religieux sera célébré à l’abbatiale Saint-Jean, rue des Abbesses, puis le cortège funèbre effectuera un circuit à travers Montmartre jusqu’au columbarium Saint-Vincent, où est disposée une magnifique sépulture bleue.

Michel Catty avait vu le jour à Amiens. Cela faisait déjà quelque temps qu’il savait que sa santé se dégradait.

Symbole du spectacle à l’originalité démonstratif, Michou, fait cavalier du régiment de distinction en 2005, n’avais en aucun cas négliger ses ascendances qui sont parfaitement acceptables.

Il conviait chaque mois dans son music-hall les plus vieux, habitants de Montmartre. Il était également apprécié du Moulin-Rouge, le Lodo et le Crasy Horse.

Chez Michou avait connu davantage de notoriété, notamment avec le célèbre film “La cage aux folles”, dont les scénaristes s’étaient inspirés.