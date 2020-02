Enlevée par sa mère, la petite Vanille âgée de 1 ans retrouvée morte

Posted by La Rédaction on

Disparue depuis vendredi à Angers, la fillette de un an qui avait été enlevée par sa mère, a été retrouvée morte dans une benne à vêtements. La maman a été placée en garde à vue.

L’alerte enlèvement déclenchée samedi soir n’aura pas permise de sauver l’enfant de 1 ans, disparu depuis vendredi à Angers. Son corps a été retrouvé ce dimanche dans une benne à vêtements de la commune, a déclaré ce dimanche soir le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard.

Elle a avoué l’avoir étouffé

Le procureur qui a précisé que la mère de l’enfant avait avoué les faits au cours de sa garde à vue. Cette dernière qui a précisé aux enquêteurs avoir tué sa fille en l’étouffant sans donner plus de précisions sur ses motivations. Elle a ensuite indiqué aux policiers où elle avait laissé le corps de la fillette.

Selon Europe 1, la mère de Vanille, âgée de 39 ans, était hébergée depuis près d’un an centre maternel d’Angers, un foyer destiné aux femmes enceintes et mères isolées. Sa fille avait toutefois été confiée à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et placée dans une famille d’accueil par le juge pour enfants. La mère pouvait-y voir régulièrement sa fille.

Le procureur a précisé ce dimanche soir que la mère se trouvait toujours en garde à vue, ajoutant que cette dernière avait « confirmé avoir donné la mort à son enfant vendredi avant même l’heure à laquelle elle devait la remettre à la référente de l’Aide sociale à l’enfance »