Ce jeudi soir, la Préfecture de police a lancé un appel à témoins dans le cadre de la disparition d’un enfant, enlevé par sa mère.

Ce mardi 11 février, aux environs de 12h30, une femme âgée de 28 ans a enlevé sa fille Indy Victoria Hamidovic, alors qu’elle se trouvait dans un hôpital du 10ème arrondissement de Paris.

L’enfant, grand prématuré, « est en danger s’il n’est pas pris en charge médicalement le plus rapidement possible. » a fait savoir la Préfecture de Police via un communiqué ce jeudi soir. Depuis les faits, cette mère de famille s’est rendue dans plusieurs pharmacies pour y acheter du matériel pour son nourrisson.

La mère âgée de 28 ans est originaire des pays de l’Est et mesure 1 mètre 50. Cette dernière est de corpulence mince, a les yeux marrons et les cheveux châtains décolorés mi-longs. La police qui précise que ses dents sont abîmées et l’une de ses incisives est en avant.

Cette enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs. Toutes personnes susceptible d’apporter des éléments permettant de retrouver la jeune femme sont priées de contacter le numéro suivant : 0800 00 27 08 ou via l’adresse mail : pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.