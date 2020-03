Posted by Jérémy R. on. Updated:

La progression du Coronavirus se poursuit en France avec 212 cas recensés ce mardi soir, comme le rapporte Jérôme Salomon, le directeur général de la santé . Une quatrième personne a trouvé la mort.

Le pays se prépare désormais à une arrivée croissante du virus sur le territoire. Au total, 212 cas sont concernés en France, comme l’a précisé ce mardi soir Jérôme Salomon, le directeur général de la santé au cours d’une conférence de presse.

Information du 3 mars 2020

L’épidémie a fait une quatrième victime en France dont le pays compte désormais près de 212 cas de contamination. Le Coronavirus continue sa propagation avec 21 cas supplémentaire qui ont été annoncés ce mardi 3 mars. Par ailleurs, une centaine de personnes sont toujours hospitalisées. Elles sont pour la plupart, placées à l’isolement pour ne pas contaminer la population. Une dizaine d’autres patients ont quant à eux été placés en soins intensifs ou en réanimation, a de son côté indiqué le ministre de la santé, Olivier Véran.

Information du 2 mars 2020

Si deux morts ont été annoncés plus tôt ce week-end par le maire de Compiègne, Philippe Marini, ce dernier est revenu sur ses déclarations au micro de BFMTV il y a quelques instants. Ce dernier a confirmé qu’un seul patient avait trouvé la mort ce week-end dans l’Oise.

Plus tard dans la soirée, c’est le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a annoncé un tout nouveau bilan de contamination : on compte aujourd’hui 191 personnes infectées, c’est-à-dire 68 de plus qu’hier.

Le maire de Compiègne revient sur ses déclarations: "En fait il n'y a qu'un nouveau cas de décès" dans l'Oise du fait du coronavirus pic.twitter.com/rrcUc5Oyx1 — BFMTV (@BFMTV) March 2, 2020

Un nouveau décès a été annoncé dans l’Oise ce lundi. Deux personnes infectées par le Coronavirus ont trouvé la mort à l’hôpital de Compiègne, selon les précisions de Philippe Marini, maire de la commune. Le bilan s’alourdit désormais à 3 morts pour la France et plus de 130 cas recensés sur tout le pays.

Le ministre de la santé, Olivier Véran, devrait en dire plus sur l’évolution du virus en France, dans les prochaines heures.

Information du 29 février

Plusieurs manifestations et évènements fermés

Afin de limiter la progression du virus, les autorités ont annoncé ce samedi, l’annulation de plusieurs rassemblements de plus de 5.000 personnes qui devaient se tenir ce samedi.

A commencé par l’annulation du Semi-Marathon de Paris qui devait se tenir ce dimanche 1er Mars. Le salon de l’agriculture fermera ses portes ce samedi soir et ne sera pas ouvert au public ce dimanche pour les mêmes circonstances.

Covid-19 : La France passe en Stade 2

Ce dernier qui a par ailleurs annoncé ce vendredi : « Nous passons désormais au stade 2: le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion ». Ceci fait référence aux 19 nouveaux cas d’infection qui ont été récemment signalés.

Depuis ce samedi matin, un Conseil des ministres exceptionnel se tient actuellement à l’Élysée. Dans les prochaines heures, un point sur la situation devrait être présenté par Olivier Véran concernant l’évolution de l’épidémie.

Trois membres du personnel soignant de l’hôpital Tenon de Paris, contaminés par le Covid-19

On apprend par le Figaro ce samedi que trois membres du personnel soignant du centre hospitalier de Tenon (Paris), ont été testés positifs au Coronavirus. Dans ce même hôpital, est hospitalisé un cas grave du Covid-19, font savoir nos confrères.

Une cinquantaine d’autres membres du corps médical, ont quant à eux été évincés de l’établissement dont les urgences ont été délestées par mesure de sécurité. Si les pompiers et le personnel du Smur ne sont plus autorisés à venir y déposer des malades, les urgences de l’hôpital continuent toutefois d’assurer leur service pour y accueillir les patients qui s’y présentent d’eux même, comme l’a fait savoir ce samedi, le Docteur Hélène Goulet, chef de service des urgences au Figaro.

Information du 27 février 2020 :

Ce jeudi soir, le ministre de la santé, Olivier Véran, a donné une nouvelle conférence de presse sur l’évolution du Coronavirus en France.

Ce dernier a expliqué que le territoire faisait face à une augmentation sensible du nombre de cas en France. En effet, 20 nouveaux cas confirmés ont été détectés ce jeudi, faisant ainsi évoluer le bilan des personnes contaminées à 38.

« Plusieurs investigations sont toujours en cours, susceptible de faire évoluer ce bilan d’ici demain soir. » a déclaré le ministre de la santé avant d’ajouter « Nous confirmerons dans les prochaines heures, si il existe des chaînes de transmission ou des foyers identifiés pour chacune des situations. »

12 cas identifiés dans l’Oise

Un regroupement de 12 cas ont été identifiés dans l’Oise. « Ces derniers semblent liés entre eux par une chaîne de contamination » a précisé Olivier Véran. « Parmi ces personnes, trois ont été diagnostiquées sur une base militaire. » de Créil, a ajouté ce dernier.

Les investigations se poursuivent sur place pour tenter de contenir et de freiner la propagation du virus. Une équipe composée d’urgentistes, infectiologues, hygiénistes, épidémiologistes… sont attendues dès demain dans l’Oise afin de « renforcer toutes les investigations nécessaires. » a poursuivi le ministre de la santé.

Outre ce regroupement de malades dans ce département, cette hausse importante du nombre de cas identifiés s’explique par la détection de personnes en contact avec des cas déjà confirmés.

C’est le cas à Annecy au sein d’une famille et d’un proche du patient hospitalisé depuis hier. Son état de santé de ce dernier n’inspire pas d’inquiétude selon Olivier Véran qui souligne que « deux autres personnes sont actuellement hospitalisées dans un état grave. Ces dernières faisaient parties d’un groupe de 20 personnes qui s’étaient rendues en Égypte dans le cadre d’un voyage organisé. » Là encore, les investigations se poursuivent auprès de l’ensemble des voyageurs et des personnes qui étaient en contact avec ces derniers.