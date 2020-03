Les musiques de John Williams dans un concert évènement au Grand Rex

Posted by Jérémy R. on

E.T., Starwars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, Les Dents de la Mer. Les musiques emblématiques de John Williams seront interprétées au Grand Rex le 25 septembre 2020.

E.T., Starwars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, Les Dents de la Mer… qui ne connaît pas les airs composés par John Williams ! Le public français pourra retrouver en septembre prochain ses plus grands thèmes musicaux joués en live.

La mythique salle du Grand Rex de Paris, accueillera l’évènement The Very Best Of John Williamsn, le 25 septembre prochain mais aussi à l’amphithéâtre de Lyon le 23 septembre 2020.

Pour l’occasion, c’est le chef d’orchestre Matthias G. Kendlinger, qui, accompagné de son orchestre philharmonique K & K « Made in Austria », jouera les musiques de films les plus célèbres signées John Williams. De E.T., Starwars, Harry Potter en passant par Jurassic Park, Indiana Jones ou encore Les Dents de la Mer, les spectateurs seront replongés dans les musiques de ses films cultes le temps d’une soirée qui promet du grand spectacle.

John Williams, un compositeur de talents

Grâce à ses longues et nombreuses collaborations avec les plus grands réalisateurs tels que Steven Spielberg et George Lucas, John Williams est le compositeur de film le plus titré de tous les temps : 5 Oscars, 4 Golden Globes, 24 Grammys. A réserver dès à présent pour avoir une chance d’assister à la soirée The Very Best of John Williams le 25 septembre à Paris au Grand Rex, et le 23 septembre à Lyon.

Le 25/09/2020 à Paris au Grand Rex – Réservations

Le 23/09/2020 à Lyon à l’Amphithéâtre – Réservations