Le virus poursuit son évolution dans le Pays qui recense désormais 613 cas, et deux nouveaux décès portant ainsi le bilan à 9 morts en France.

Le bilan du coronavirus en France s’alourdit avec deux nouveaux cas et décès ce vendredi.

Information du vendredi 6 mars 2020

Le tout dernier bilan est désormais porté à 9 morts et 613 cas confirmés selon un communiqué de la Direction générale de la santé (DGS) ce vendredi 6 mars. Ce qui représente 190 cas de contamination supplémentaire depuis jeudi. Deux personnes ont trouvé la mort ce vendredi après avoir été contaminée par le Covid-19 en France.

Information du jeudi 5 mars 2020

Le nombre de personne contaminé par le Coronavirus a considérablement augmenté ce jeudi, avec 138 nouveaux cas rien que pour cette journée, portant ainsi le bilan à 423 cas. Deux nouvelles personnes ont trouvé la mort, ce qui représente 7 décès en France, comme l’a annoncé ce jeudi soir, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.

Un numéro gratuit a été mis à disposition au sujet du Coronavirus. Celui-ci est accessible 7 jours sur 7 de 8h00 à 21h00.

☎️ Un numéro gratuit d’information sur le #Coronavirus #COVID19 est disponible 7 jours sur 7 de 8h00 à 21h00. Appelez le 0800 130 000 (appel gratuit). pic.twitter.com/fHt8KTkk73 — Gouvernement (@gouvernementFR) February 26, 2020

Information du Mercredi 4 mars 2020

Ce mercredi soir, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a recensé les nouveaux cas de Coronavirus en France.

Dans une nouvelle conférence donnée à la presse ce mercredi soir, le directeur général de la santé a de nouveau dressé le tout dernier bilan des personnes contaminées dans le pays.

285 cas sont ainsi recensé en France, soit 73 cas de plus qu’hier comme l’a précisé Jérôme Salomon. Ce dernier a ajouté que 15 personnes se trouvaient actuellement en réanimation. Le virus touche désormais 13 régions du pays. Le département de l’Oise est actuellement celui le plus touché par la bactérie et compte 99 cas de contamination.

Vient ensuite la Haute-Savoie qui cumule 30 cas, le Haut-Rhin 10 cas, dont cinq au sein d’une même famille. Le Morbihan compte 14 cas.

La carte des cas de contamination en France

