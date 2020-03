Posted by Jérémy R. on

Une jeune femme d’une vingtaine d’année a été interpellée puis placée en détention après un contrôle de police qui a rapidement dégénéré à Longjumeau dans l’Essonne.

Selon le Parisien qui révèle l’information, une jeune femme de 24 ans a été contrôlée ce lundi par des policiers municipaux de Longjumeau dans le cadre du confinement lié à l’épidémie de Coronavirus qui touche le France depuis quelques semaines.

« J’espère que vous allez tous crever du Covid ».

Mais le contrôle va rapidement dégénéré comme le souligne le quotidien. La jeune femme qui ne dispose pas de l’attestation commence par insulter les policiers en lançant « sales blancs », « fils de p… » avant de leur dire « J’espère que vous allez tous crever du Covid ».

La situation s’envenime de plus en plus et les agents municipaux sont contraints d’appeler du renfort. Leurs collègues de la BAC arrivent sur place et tentent la menotter mais celle-ci parvient à se détacher avant de crasher sur un des agents en affirmant « J’ai le coronavirus, vous allez tous crever ».

Interpellée et puis placée en garde à vue, cette jeune femme déjà connue des services de police a été condamnée en comparution immédiate à 7 mois de prison ferme et 350 euros d’amende pour défaut d’attestation de déplacement dérogatoire et menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique. Elle dort désormais en prison.