Posted by La Rédaction on. Updated:

[Article Sponsorisé]

Les réseaux privés virtuels, ou VPN sont incroyablement utiles. Ils sont encore plus utiles lorsque vous êtes resté à la maison en raison du verrouillage COVID-19, car vous devez faire votre travail de bureau depuis votre domicile en accédant des fichiers sensibles ou si vous voulez regarder une série Netflix qui n’est pas disponible dans votre pays ou souhaitez protéger votre FAI de l’espionnage? Vous pouvez faire cela et plus encore en utilisant un VPN.

L’utilisation d’un VPN a augmenté dans ce verrouillage et devrait maintenir son rythme dans les prochains jours, au moins jusqu’à ce que la situation s’améliorent. Il y a de fortes chances que vous soyez également enclin à obtenir un nouvel abonnement VPN, et heureusement, PureVPN offre une réduction de 47% sur son plan d’un an en offrant une sécurité numérique complète de toutes vos appareils, en particulier à ceux qui travaillent des chez eux. Voici quelques points importants de cette offre incroyable:

Économisez 47% – 5,16 € par mois après 7 jours d’essai!

Plus de 2 000 serveurs dans 141 pays du monde

Garantie de remboursement de 31 jours sans poser de questions

Aucune limitation de bande passante

Sécurité de bout en bout en fournissant un cryptage de qualité militaire 256 bits

Protocoles avancés tels que OpenVPN, L2TP/IPSec etc.

Possibilité de se connecter avec 10 appareils à partir d’un seul compte PureVPN

PureVPN prend en charge jusqu’à dix connexions sur un seul compte, mais si vous n’avez pas l’impression que cela va répondre à vos besoins, une garantie de remboursement de 31 jours signifie que vous pouvez donner une chance à PureVPN sur plusieurs appareils et voir si les performances et les caractéristiques proposées justifient le prix.

Grâce à une interface simple, PureVPN est facile à configurer pour les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Linux, ainsi qu’à prendre en charge les Smart TV Android et les consoles de jeux PS4, livré avec un support client de chat 24/7 pour résoudre vos problèmes dès que possible.

Le service VPN propose également un “kill switch” pour masquer votre adresse IP en cas de coupure de la connexion VPN, un support peer-to-peer et un cryptage puissant.

Alors n’attendez pas et profitez de cette offre merveilleuse!