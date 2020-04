Moundir grand vainqueur des Winamax Series avec 13.000 euros de gains

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’ancien participant de Koh-Lanta, vient de remporter le prestigieux tournoi des Winamax Series.

Nous l’avions suivi il y a près de deux ans lors du Winamax Poker Open de Dublin. Moundir a depuis fait du chemin et vient de gagner son plus gros titre.



À 46 ans, le consultant de RMC et animateur de W9 peut-être fière de lui. Moundir vient en effet de remporter cette nuit le prestigieux tournoi des Winamax Series, à savoir l’Event 89, devant près de 1650 joueurs qui étaient également dans la course pour le titre.

Moundir remporte ainsi un gain de 13.000 euros. Une jolie victoire en ligne que ce dernier s’est empressé de partager sur son compte Twitter : « Je suis CHAMPIONNNNNNNNNN les amis PAWWWW , vous pouvez pas imaginer ce que je vis actuellement avec cette victoire que j’attend depuis 6 ans sur @Winamax alors je dédie cette victoire à tout le poker populaire et amateur @stephanematheu #poker #happy #champion » a-t-il écrit.

Je suis CHAMPIONNNNNNNNNN les amis PAWWWW , vous pouvez pas imaginer ce que je vis actuellement avec cette victoire que j’attend depuis 6 ans sur @Winamax alors je dédie cette victoire à tout le poker populaire et amateur @stephanematheu #poker #happy #champion pic.twitter.com/8dUWWjHitu — moundir (@moundirofficiel) April 11, 2020

Grand fan de poker et ambassadeur de Winamax, Moundir joue régulièrement sur les tables online de Winamax. Une performance que l’ancien participant de Danse avec les Stars attendait depuis longtemps. « Après 6 ans de travail acharné et de persévérance, c’est une fierté de gagner ce titre pour moi et pour Winamax qui me fait confiance depuis plusieurs années. » a confié Moundir.

Moundir se met à l’Esport

Si ce dernier baigne dans le Poker depuis plusieurs années, Moundir s’est récemment découvert une nouvelle passion. En effet, depuis plusieurs mois, l’ancien aventurier s’est aventuré sur un tout nouveau terrain de jeu, à savoir l’Esport.

Coaché par le joueur professionnel, Gotaga, Moundir s’entraine régulièrement et de manière intensive sur le jeu Apex. L’objectif étant pour lui de viser le Top 1 mais connaissant la détermination du sportif, il ne serait pas impossible de le retrouver prochainement dans des tournois Esport. Affaire à suivre…