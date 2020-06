Justin Bieber dément les accusations de viols avec preuves à l’appui

Depuis quelques heures, le chanteur canadien, Justin Bieber, est accusé d’agressions sexuelles. Le jeune homme dément formellement !

C’est ce samedi 20 juin qu’une femme se prénommant « Danielle » a expliqué sur son compte Twitter anonyme, avoir été victime d’une agression sexuelle du chanteur Justin Bieber. Une autre femme s’est exprimée quelques heures après cette première accusation, accusant la star canadienne des mêmes faits.

Justin Bieber dément !

Le compte de la première victime a toutefois été supprimé quelques instants plus tard, sans en connaître les raisons. De son côté, Justin Bieber a formellement démenti la première accusation qu’il a qualifié de « factuellement impossible » avant de préciser sur les réseaux sociaux qu’il va « saisir les autorités contre les personnes qui veulent [le] mettre en danger. »

Sur son compte twitter, le jeune homme explique : « Normalement, je ne réagis pas à ce genre de choses, je fais face à ce genre de rumeurs depuis le début de ma carrière. Mais après une longue conversation avec ma femme (Hailey Bieber, ndlr) et mon équipe, je souhaite prendre la parole » Une publication que Justin Bieber a accompagné d’un document montrant que celui-ci ne séjournait pas dans l’hôtel le Four Seasons, le soir où se serait produite l’agression de Danielle comme précise le média belge 7sur7.

Justin Bieber qui a précisé : « Juste pour que ce soit clair, j’étais à Austin cette nuit-là avec ma petite amie de l’époque, Selena Gomez. Je n’ai pas dormi à l’hôtel Four Seasons, mais dans un Airbnb. Et la nuit suivante, j’ai dormi à l’hôtel Westin. Tout signalement d’abus sexuel doit être pris au sérieux, et c’est pourquoi je voulais y répondre moi-même. Dans mon cas, cette histoire est factuellement impossible. Je vais donc agir via Twitter et saisir les autorités contre les personnes qui veulent me mettre en danger. »

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

De son côté, « Danielle » avait expliqué avoir rencontré le chanteur lors d’une soirée du 9 mars 2014 avec sa compagne de l’époque, à savoir Selena Gomez. Justin Bieber aurait organisé ce même jour, une soirée dans un restaurant à l’issu d’un de ses concerts.

« Un homme s’est approché de nous et nous a demandé si nous voulions attendre pour rencontrer Justin. Nous avons dit oui évidemment, écrit « Danielle ». Justin et un autre homme, qui s’est révélé être son ami, nous ont invitées au Four Seasons Hotel. L’ami de Justin a amené mes deux amies dans une chambre et (Justin) m’a emmenée dans une autre chambre. » a raconté la victime.

« J’ai commencé à me dire que tout ceci était suspect. Je lui ai demandé où était Selena, pour faire la conversation. Il m’a dit de ne pas m’en inquiéter, qu’elle nous rejoindrait plus tard. Je continuais à poser des questions pour faire la conversation, mais il s’est penché sur moi pour m’embrasser. J’étais sous le choc. » a précisé la jeune femme qui a ensuite détaillé la supposée agression.

« Nos petits baisers sont devenus une séance de préliminaires. Il m’avait poussée contre le lit au bout de dix minutes, s’est mis au-dessus de moi, a déboutonné mon jean, l’a enlevé et a commencé à chercher mes sous-vêtements avec ses doigts. Je lui ai dit que ça allait trop loin et que nous devrions arrêter parce que j’avais besoin de retrouver mes amies, parce que je me sentais coupable envers Selena. C’est là qu’il m’a dit : ‘Relax. Tout le monde va bien.’ Il m’a ensuite retiré la culotte, a enlevé son pantalon, son caleçon, a tiré les draps pour les mettre sur nous. Son corps était sur le mien, peau contre peau. J’étais très mal à l’aise et j’ai eu du mal à respirer. Je lui ai dit de se retirer parce que je m’inquiétais vraiment pour mes amies, mais il était trop tard. Il m’a pénétré avant que j’aie pu ajouter quoi que ce soit. » a poursuit « Danielle » avant que celle-ci ne termine sa publication par : « Bien que c’était il y a six ans, bien que j’avais une année de plus que lui (il avait 20 ans, j’en avais 21), j’ai quand même été sexuellement agressée, je n’ai pas donné mon consentement. L’année dernière j’ai enfin décidé d’en parler à mes amis proches et ma famille ». Une publication qui a depuis été supprimée.

De son côté, Paris Match fait savoir qu’une deuxième femme du nom de Kadi a également déclaré avoir été victime d’une agression sexuelle de la part du chanteur lors d’une soirée à New-York en 2015.

Dans une publication sur son compte Twitter, Kadi qui explique avoir été victime de viol, a écrit :

« Il a attrapé ma main et l’a posée sur lui. Il était assis sur un canapé, je suis tombée sur son torse. J’ai commencé à me relever et il m’a embrassée, touchant mes fesses et me demandant si elles étaient vraies. J’ai dit oui, j’ai retiré ses mains et je me suis levée. Je suis allée aux toilettes et il m’a suivie, a fermé la porte à clé. Je lui ai demandé ce qu’il se passait et pourquoi il avait fermé la porte à clé, il m’a répondu qu’il allait me dire pourquoi. Il a commencé à m’embrasser, à me toucher le corps et à me caresser. Je lui ai dit d’arrêter, que je ne pouvais pas avoir de rapport avant le mariage (quelque chose de traditionnel et de culturel). Il m’a poussée contre le lit et s’est mis sur moi et m’a pénétrée et je l’ai repoussé en frappant entre ses jambes et je suis sortie en courant. »

Une publication qui est toujours visible sur les réseaux sociaux :

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

