Solution sécurisée et économique pour stocker des meubles et objets près de chez soi

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Vous avez accumulé de nombreux objets inutiles depuis l’année dernière. Vous désirez changer de déco en épurant votre intérieur et souhaitez vous débarrasser de meubles trop importants sans pour autant les jeter. Vous pouvez gagner de la place et regrouper tout ce que encombre sans passer par la case poubelle. Opter pour un grand nettoyage de printemps et stocker ces affaires à l’abri dans un garde meuble. Une solution pratique et efficace !

Ne plus jeter, mais stocker

Pour conserver vos affaires encombrantes ou pour les transférer lors d’un déménagement ou de travaux, la location d’un box chez un professionnel est la solution idéale. Il existe plusieurs tailles de box disponibles chez HOMEBOX allant de 1 à 50 m². Vous pouvez ainsi choisir l‘espace qui vous convient le mieux pour entreposer vos meubles et objets divers.

Solutions pour citadins : les box de stockage en self storage

Les box de stockage en self storage de chez HOMEBOX sont situés partout dans les plus grandes villes de France. Il existe ainsi plus de 100 centres sur le territoire, et il est très possible qu’il y en ait un à côté de chez vous.

Les centres HOMEBOX sont une solution idéale pour les particuliers désirant disposer d’un espace de stockage rà utiliser comme un débarras, une cave, un grenier mais dont les installations sont saines (unités aérées, pas d’humidité) et ultra sécurisées. es box sont disponibles à la location à partir de 49 € par mois. Sachez qu’ils x sont vidéosurveillés et accessibles librement aux 24h/24 et 7J/7 dans la plupart des et quoiqu’il en soit aux horaires d’ouverture de votre centre HOMEBOX.

En louant un box de stockage, vous êtes libre de vos mouvements, de vos choix car vous n’avez aucun engagement de durée et vous pouvez changer de surface de stockage facilement. De nombreux autres services sont à votre disposition pour que vous puissiez déménager et transporter vos affaires en toute quiétude.

Modalités à suivre pour une location de box professionnel

Pour effectuer une location de box avec HOMEBOX, c’est très simple. Il suffit de suivre les indications ci-après.

Tout d’abord, vous pouvez vous rendre dans le centre HOMEBOX le plus proche de votre domicile ou vous renseigner par téléphone au 3007 (appel gratuit). Vous évoquerez notamment les meubles et/ou objets divers que vous souhaitez entreposer et la date à laquelle vous pensez démarrer votre location, puis votre conseiller vous indiquera quelle surface de box convient le mieux et vous communiquera également le prix de la location mensuelle.

Ce professionnel vous expliquera le fonctionnement de cette location de box et des installations de stockage. , Pour finaliser votre contrat,vous aurez à souscrire à une assurance d des pièces justificatives vous seront demandées.

De nombreux avantages comme : sécurité, accessibilité, souplesse, etc.

Dès le contrat finalisé, vous aurez libre accèse à votre box et aux équipements mis à votre disposition sur le site de stockage, à savoir chariots, diables, transpalettes, etc. Cette société de garde meuble t propose également à la vente des cadenas, du papier à bulles, de l’adhésif et des cartons pour vous faciliter le rangement.

Bien évidemment, vous serez le seul à avoir les clés du cadenas de votre emplacement. Sachez aussi que le centre où vous déposez vos affaires est doté d’alarmes et de caméras de surveillance activées en permanence.

Les centres HOMEBOX sont pour la plupart accessibles 24h/24 et 7j/7. Un code personnel et unique vous sera remis à la souscription de votre contrat. Il vous permet ainsi d’accéder à votre box en dehors des heures d’ouvertures du bureau d’accueil du centre.

Vous l’aurez compris, une location box professionnel proposée par HOMEBOX est une solution sûre et sécurisée pour un prix abordable. Ainsi, chaque personne désirant déménager, faire des travaux ou encore entreposer des objets encombrants, peut louer un box à la dimension adaptée à son volume et pour une période indéfinie tout en pouvant accéder au box les jours et aux heures de sa convenance.