Essonne. Un pompier se fait tirer dessus à Étampes

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce mardi soir, un pompier a été blessé à la jambe alors qu’il intervenait sur un feu de véhicules dans le quartier Guinette à Etampes.

Blessé dans l’exercice de ses fonctions. Un pompier du département de l’Essonne a été blessé ce mardi soir au mollet par ce qui pourrait être un tir d’une 22 long rifle selon les informations d’une source policière.

Ce 14 juillet, les sapeurs-pompiers avaient été appelés pour un feu volontairement allumé sur des deux roues dans le quartier Guinette de la commune.

Les pompiers excédés !

Sur place, la situation s’est rapidement tendue entre forces de l’ordre et des jeunes du quartier. Des mortiers ont été envoyés en direction des forces de l’ordre mais aussi des pompiers avant que l’un d’eux ne soit blessé par un tir.

Une enquête est en cours et confiée à la Sûreté Départementale qui devait faire des constatations sur place, cette après-midi. L’auteur du tir, n’a pour le moment pas été identifié.

Ce n’est pas la première fois que les pompiers sont victimes de jets de projectiles pendant leurs interventions mais les faits sont de plus en plus récurrents. Le SDIS qui dénonce « une lâche agression. » Cette même nuit, un policier a également été blessé à l’œil. Ce dernier a toutefois été sauvé par le port de ses lunettes de protection de police, nous précise de son côté le SGP Essonne.

« Ce sont des faits inacceptables et malheureusement de plus en plus fréquents qui touchent forces de l’ordre et pompiers. Ces faits sont nourries par ce sentiment d’impunité. On passe tout près d’un drame à chaque fois. Il est urgent qu’une réponse pénale soit prononcées à la hauteur des actes. » ajoute le Syndicat du département.

Par Jérémy Renard