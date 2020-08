TEST : Découverte du casque audio hautement performant Addict

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Petit, ergonomique et très performant. Tels sont les trois mots qui qualifient le casque sans fil Haute définition Addict de chez Divacore.

Alors que les casques Bluetooth ont de plus en plus la cote, nombreux d’entre eux connaissent de petits soucis d’autonomie et de performance. Fort heureusement, ils sont quelques uns à se démarquer comme le casque de la société française, Divacore à savoir Addict.

Nous avons pu tester le casque de la marque française au sein de notre rédaction et nous avons été littéralement séduits par les performances qu’offrent ce produit au design très soigné !

Tout d’abord, c’est son prix : Actuellement, le casque Addict est vendu en trois coloris (Gris, Noir, Or) au prix de 69 € au lieu de 99 € qui était le prix de lancement du produit.

Vient ensuite la qualité de ce casque audio ultra performant vendu par cette société française qui s’est spécialisée dans les produits High-tech Bluetooth sans fil comme les écouteurs, les enceintes ou encore les casques audio.

Un package élégant

Le Casque Addict Divacore / Photo E/C – Actu-Mag.fr

Le casque Addict est vendu dans un jolie package noire en carton. Dans celui-ci, l’utilisateur pourra y trouver bien évidemment le casque (pré-chargé), un câble USB pour pouvoir le recharge et un câble Jack 3.5 mm mâle mâle pour une utilisation en filaire.

Un manuel complet est également fourni dans la boîte avec un petit sac permettant de pouvoir transporter votre produit sans l’abimer. Côté design, le casque est constitué de deux beaux écouteurs recouverts d’une mousse épaisse en cuir permettant un confort optimal pour les oreilles.

L’arceau du casque est réglable suivant votre tour de tête. A cela s’ajoute la possibilité d’orienter vos écouteurs de +10/-10° sur l’axe de rotation biaxal.

Le produit est doté de deux boutons sur l’écouteur droit permettant ainsi de contrôler le volume sonore ainsi que pour passer la piste suivante. Le bouton principal (On/Off) est quant à lui situé sur la coque de l’écouteur droit. Il permet d’allumer et d’éteindre le casque ainsi que d’appairer le produit lors de la première connexion en Bluetooth avec l’équipement auquel vous souhaitez le connecter.

Sur ce même écouteur droit, on peut-y constater la présence de la prise Jack 3.5 mm pour la connectique en filaire et de la prise USB pour son rechargement. Le casque Addict est équipé de deux micro. L’un se trouvant sur la tranche de l’écouteur droit tandis que le second est quant à lui apposé sur la coque droite.

Une qualité de son remarquable

Le Casque Addict Divacore / Photo E/C - Actu-Mag.fr

Après une prise en main très rapide, on peut enfin apprécier la qualité de son qu’offre ce produit. Une qualité de son en haute définition très immersive comme nous avons pu le constater, ce qui procure de très bonnes sensations d’écoutes.

Le casque qui se charge en 2h30, dispose d’une autonomie de 30 heures d’écoute. Addict peut être utilisé pour tout style d’utilisation comme de l’écoute de musiques, de films mais aussi pour les jeux vidéos. Il dispose d’une portée Bluetooth de 10 mètres.

Addict est actuellement en promotion sur le site de Divacore au prix de 69 € au lieu de 99 euros. Il est disponible en trois couleurs différentes : Blanc (et argent aluminium), Noir (et gris/brun), Blanc (et doré).

Conclusion. Ce casque tient en effet toute ses promesses en respectant les 30 heures d’utilisation comme cela est mentionné sur les caractéristiques du produit. Léger et peu encombrant, il conviendra à toutes celles et ceux qui souhaitent pouvoir profiter pleinement d’une musique de qualité avec un confort optimal pour vos oreilles. Nous l’avons adopté !

